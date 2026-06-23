Casa da família de Daniel Vorcaro é alvo de furto em MG; colar de R$ 1 milhão é levado

247 - A residência da família de Daniel Vorcaro, localizada em um condomínio de alto padrão em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de furto na madrugada de sábado (20). O imóvel pertence a Henrique Vorcaro, pai do ex-controlador do Banco Master, que está preso desde 14 de maio. As informações são da CNN Brasil.

O boletim de ocorrência foi registrado por Aline Vorcaro, esposa de Henrique e mãe de Daniel. De acordo com o registro policial, o suspeito entrou na residência após arrombar uma das janelas. Durante a ação, foram levados diversos itens de alto valor, entre eles seis bolsas de grife, joias com diamantes, anéis, cartões, calçados e um colar da marca Tiffany & Co. avaliado em R$ 1 milhão.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o invasor retirou também o cofre da residência. O documento relata que o suspeito carregou o equipamento nas costas e precisou fazer várias viagens pela área externa da casa para transportar todos os objetos furtados. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Lima. Até o momento, não houve informação sobre prisões relacionadas ao crime.