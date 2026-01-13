Chuva forte causa alagamentos e falta de luz em SP

247 - A cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana enfrentaram mais um dia de temporais nesta terça-feira (13), com registro de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Até o início da noite, mais de 50 mil imóveis ficaram sem luz, segundo dados da concessionária Enel. Segundo a Folha de S. Paulo. o Corpo de Bombeiros registrou sete ocorrências de queda de árvores até as 19h. Por volta das 20h, toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos, após a intensificação das chuvas.

Alerta da Defesa Civil e queda de energia

A Defesa Civil do estado emitiu alerta severo para chuva persistente na zona leste da capital e em Guarulhos às 19h50. Ao longo da noite, ao menos 24 vias chegaram a ficar intransitáveis, entre elas as avenidas Paulista, Vital Brazil e Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

Houve ainda registro de granizo no bairro de Santa Cecília, na região central, além de relatos de falta de energia na área da avenida Paulista. Às 20h32, a Enel contabilizava 56.239 imóveis sem fornecimento elétrico em sua área de concessão, sendo cerca de 52 mil apenas na capital. Quinze minutos depois, o número subiu para aproximadamente 58 mil clientes afetados.

Emergências

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate de pessoas ilhadas na região da avenida Aricanduva, na zona leste. Em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, uma árvore caiu sobre um carro na avenida Uberaba. Segundo a corporação, os dois ocupantes conseguiram sair do veículo sem ferimentos.

Na zona norte da capital, a subprefeitura de Jaçanã e Tremembé entrou em alerta para alagamentos após o transbordamento do córrego Paciência, nas proximidades das avenidas Edu Chaves e Sanatório.

Alerta meteorológico

O Instituto Nacional de Meteorologia informou que todo o estado de São Paulo permanece sob aviso de perigo potencial para tempestades até quarta-feira (14). A partir da tarde, o alerta deve subir para o nível de perigo em grande parte do território paulista.

A previsão indica volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros por dia, além de descargas elétricas, rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, risco de granizo e novas quedas de árvores. O aviso também se estende a cidades do sul e sudoeste de Minas Gerais, Curitiba, faixa litorânea do Paraná, litoral paulista e sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, há risco moderado de enxurradas e transbordamentos de córregos em áreas como São Paulo, Campinas, São José dos Campos e regiões do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e da Grande São Paulo. O órgão também aponta possibilidade moderada de deslizamentos na capital paulista e em São José dos Campos.