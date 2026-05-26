Cláudio Castro é alvo de operação da PF sobre o Master

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) foi alvo, nesta terça-feira (26), de uma operação da Polícia Federal que apura aportes de quase R$ 3 bilhões do governo fluminense em fundos ligados ao Banco Master, conglomerado do banqueiro Daniel Vorcaro, informa o G1.

Segundo a PF, os repasses teriam sido feitos em diferentes ocasiões durante o governo de Castro. A investigação mobilizou agentes para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). A ação busca reunir documentos e outros elementos relacionados às operações financeiras investigadas, que envolvem recursos do estado destinados a fundos conectados ao Banco Master.

O caso também provocou movimentação política na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No início do mês, o deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, anunciou ter obtido o número necessário de assinaturas para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Alerj.

A comissão tem como objetivo investigar os investimentos feitos pelo Rio de Janeiro no Banco Master. Apesar da iniciativa, a CPI ainda não foi instalada.

A operação desta terça-feira amplia a pressão sobre os responsáveis pelas decisões de investimento dos recursos públicos e coloca sob investigação a relação entre o governo fluminense e fundos vinculados ao banco.