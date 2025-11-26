Com Bolsonaro preso, Tarcísio sobe o tom e diz que direita ‘vai se livrar do PT’ em 2026

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elevou o tom oposicionista em uma palestra realizada nesta quarta-feira (26) no banco suíço UBS. Ele afirmou que o Brasil segue “na direção errada” e que ideias debatidas há décadas já não correspondem às necessidades do país. Segundo a Folha de S. Paulo, diante de investidores, o governador reforçou críticas indiretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a falta de atualização de propostas políticas faz o Brasil “ficar para trás”.

Críticas ao PT e recado indireto ao governo Lula

Durante a apresentação, Tarcísio argumentou que o país discute “há 40 anos a mesma pessoa, as mesmas ideias”, o que, segundo ele, contribui para o atraso nacional. Sem citar Lula diretamente, afirmou que essas propostas “envelheceram ao longo do tempo” e já não respondem aos desafios atuais.

O governador, que hoje é considerado a principal alternativa da centro-direita após a prisão de Jair Bolsonaro (PL), sustenta publicamente que pretende buscar a reeleição em São Paulo. Apesar disto, as declarações reacenderam especulações sobre uma eventual candidatura presidencial em 2026.

Pressão sobre 2026 e respostas evasivas

Questionado se poderia “fazer pelo Brasil” o que afirma realizar no estado, Tarcísio evitou responder de forma direta. “Eu quero fazer parte de um time, não importa a posição que eu vou jogar. Isso é o mais importante. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Eu quero ajudar, contribuir”, disse ele, de acordo com a reportagem..

O governador afirmou que deseja colaborar para transformar o futuro do país. “O que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos? Eu não quero deixar esse país que está aí, esse país do PT. E eu acho que ninguém quer. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E a gente pode sim colaborar. Então, a gente precisa colaborar neste projeto”, destacou.

Defesa de um projeto da direita

Em outro momento da palestra, Tarcísio disse acreditar que a direita apresentará uma proposta de desenvolvimento capaz de vencer as eleições. Ele citou como eixos essenciais a desburocratização, a desindexação e a desvinculação. “O que eu vejo, e aí eu sou otimista nesse ponto, é que esse campo da direita, que às vezes o pessoal diz que está desorganizado, vai apresentar um projeto para o Brasil (...). Esse projeto vai ser vencedor no ano que vem, não tenha dúvida, nós vamos livrar o Brasil do PT.”

Declarações após a prisão de Bolsonaro

Na véspera, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio havia se afastado do debate eleitoral ao comentar a decisão do STF que confirmou a prisão de Bolsonaro por comandar uma tentativa de golpe de Estado. Ele afirmou estar “fora do bolo” de possíveis candidatos à Presidência e declarou que conversará “com todo mundo” para tentar transformar a prisão em domiciliar, além de buscar apoio para um projeto de anistia ao ex-mandatário.