Cunhado de Vorcaro transfere imóvel milionário a nutricionista em São Paulo

247 - Um apartamento avaliado em R$ 2,6 milhões, localizado em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, foi doado em novembro de 2024 pelo pastor e empresário Fabiano Zettel à nutricionista Gabriela Amaral Rocha. O imóvel, com 94 metros quadrados de área privativa, fica na alameda Franca, no bairro dos Jardins, e a operação ocorreu poucas semanas antes de outra transferência imobiliária envolvendo pessoas ligadas à família do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

As informações foram reveladas em reportagem da Folha de São Paulo, que detalhou uma sequência de doações de imóveis realizadas no fim de 2024 por empresas e integrantes do entorno familiar de Vorcaro. Em 16 de dezembro daquele ano, a empresa Super Empreendimentos, ligada ao ex-banqueiro, doou um apartamento avaliado em R$ 4,4 milhões para Karolina Trainotti, cujo nome havia sido citado em uma operação policial contra tráfico internacional de drogas em 2022.

No caso da doação feita por Zettel, cunhado de Vorcaro, Gabriela Amaral Rocha afirmou que a transferência do imóvel estaria relacionada a um investimento em sua empresa de marmitas saudáveis, a Feed Me Up. No entanto, registros da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) não indicam a realização formal desse aporte nos moldes descritos inicialmente.

A Feed Me Up foi constituída em abril de 2023, com capital social de R$ 10 mil. Gabriela passou a constar nos registros societários apenas em dezembro de 2024, quando entrou com uma participação de R$ 2.000. A formalização dessa entrada na Jucesp ocorreu somente em março de 2025, meses após a doação do apartamento. Em conversa anterior, a nutricionista chegou a afirmar que a empresa havia decretado falência em novembro de 2025, embora dados da Receita apontem que a firma permanece ativa.

Em nota enviada à Folha, Gabriela declarou ser “nutricionista, empreendedora e sócia da Feed Me Up, empresa regularmente constituída e em atividade, dedicada à produção e comercialização de refeições saudáveis, cujas operações sempre foram conduzidas de forma lícita e transparente”. Sobre o imóvel, afirmou que “em 2024, houve investimento na Feed Me Up por parte do sr. Fabiano Zettel, realizado de maneira formal e regular, mediante a aquisição de 20% das cotas sociais por meio de fundo de investimento regularmente constituído”. Segundo o comunicado, “como parte do ajuste, o investimento foi realizado mediante a transferência regular de um apartamento. Os fatos ocorreram antes de qualquer notícia pública ou investigação conhecida envolvendo o referido investidor”.

Fabiano Zettel é fundador e CEO da Moriah Asset, empresa que se apresenta como especializada em private equity voltado a negócios de bem-estar. A Feed Me Up aparece no site da Moriah entre as empresas investidas, ao lado de marcas conhecidas do setor, como Oakberry, Les Cinq, Desinchá e Super Nutrition. Apesar disso, não há nos registros oficiais indicação clara do investimento citado.

O empresário foi um dos alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira (14). Zettel chegou a ser preso ao tentar viajar para Dubai, mas foi liberado horas depois. No dia seguinte, foi afastado do cargo de pastor da Igreja Batista da Lagoinha.

A reportagem também relembra que, em 2024, Gabriela Amaral Rocha foi processada pela operadora SulAmérica, que a acusou de integrar um grupo envolvido em supostas fraudes contra plano de saúde, com cerca de R$ 20 mil em pedidos de reembolso considerados falsos. O caso foi encerrado em maio de 2025, após acordo e ressarcimento à empresa. Sobre o episódio, a nutricionista afirmou em nota que “foi excluída do polo passivo antes de qualquer decisão de mérito, não tendo integrado o julgamento da causa, inexistindo condenação ou imputação de responsabilidade judicial em seu desfavor”. Ela acrescentou ainda que “não é investigada, não possui vínculo com o Banco Master e não teve qualquer participação ou conhecimento acerca dos fatos atualmente apurados”.

No outro episódio envolvendo a família Vorcaro, a defesa de Karolina Trainotti negou as acusações relacionadas à operação policial de 2022 e afirmou que ela atuava como “sugar baby”, tendo seus gastos pessoais custeados durante um relacionamento amoroso com um dos réus daquele caso.

A assessoria de Fabiano Zettel não respondeu aos questionamentos da Folha até a publicação da matéria.