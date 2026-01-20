Toffoli define datas de depoimentos em inquérito do Banco Master

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu para os dias 26 e 27 de janeiro a realização dos depoimentos no inquérito que apura suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. As oitivas ocorrerão por videoconferência e também de forma presencial na sede do Supremo. A Polícia Federal havia solicitado inicialmente seis dias para a tomada dos depoimentos, mas o relator decidiu concentrar os trabalhos em apenas dois dias. Antes da mudança, as oitivas estavam previstas para ocorrer entre 23 e 28 de janeiro.

“Determino à Secretaria Judiciária que adote as providências necessárias para a reserva de sala e a disponibilização de servidores para a realização das oitivas nas datas indicadas. Determino, outrossim, que oficie à autoridade policial, encaminhando o link de acesso das audiências para fins de intimação daqueles que serão ouvidos e dos seus respectivos advogados. Por fim, ressalto que os advogados constituídos já se encontram devidamente credenciados para acessar os presentes autos”, disse o ministro no despacho desta terça-feira (20) .

Datas e formato dos depoimentos

De acordo com a decisão do ministro, os depoimentos serão colhidos tanto por meio de videoconferência quanto nas dependências do Supremo Tribunal Federal. A reorganização do calendário foi feita após análise das condições operacionais da Corte.

Lista de investigados e exclusões

De acordo com a coluna da jornalista Julia Duailibi, do G1, serão ouvidos Dario Oswaldo Garcia Junior, André Felipe de Oliveira, Seixas Maia, Henrique Souza e Silva Peretto, Rogério Cesar Bonfim Mangueira, Luiz Antonio Bull, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Augusto Ferreira Lima.O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, não será ouvido nesta fase da investigação.

Justificativa para a redução das oitivas

Ao justificar a decisão de reduzir o número de dias destinados aos depoimentos, Dias Toffoli citou “limitação de pessoal e disponibilidade de salas” nas dependências do STF. Além de definir o novo cronograma, o ministro também autorizou o acesso das defesas aos autos do inquérito. Relator do caso, Toffoli acolheu o pedido da Polícia Federal para a realização das oitivas no último dia 13, ajustando o formato e o período dos depoimentos às condições do Supremo Tribunal Federal.

PF aponta fraudes bilionárias

Estimativas divulgadas pela Operação Compliance Zero, da PF, apontaram que as fraudes no Banco Master podem ter movimentado R$ 17 bilhões com a venda de títulos de crédito falsos. O ministro Dias Toffoli determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de 101 envolvidos em supostas fraudes no Banco Master. O magistrado determinou o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens de 38 investigados.