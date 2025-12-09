Família de chefe do TCP é detida ao tentar deixar o Brasil com joias

247 - A esposa, três filhos e um sobrinho de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, foram detidos na BR-262, em Campo Grande (MS), quando seguiam rumo à fronteira com a Bolívia. A ação ocorreu na segunda-feira (8), durante uma operação que apurava indícios de fuga do chefe do Terceiro Comando Puro, informa o G1.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) agiu após receber alerta da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre a possível presença do criminoso no comboio. Embora não tenha sido localizado, seus familiares foram conduzidos à Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, prestaram depoimento e foram liberados. Eles responderão por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e participação em organização criminosa.

Segundo a PRF, equipes de inteligência monitoravam os deslocamentos da família e suspeitavam que Peixão pudesse estar entre os passageiros. O delegado e secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, afirmou: “Nossa inteligência, junto com o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), vinha monitorando os deslocamentos [do criminoso e de sua família]. [Quando eles se movimentaram,] acionamos a PRF para realizar a abordagem porque havia grande possibilidade de ele estar no veículo. A investigação continua [para encontrá-lo]”.

A abordagem ocorreu por volta das 12h. Dois veículos que deixavam Campo Grande com destino a Corumbá foram interceptados. No interior dos carros, os agentes encontraram joias de alto valor, incluindo cordões de ouro e um medalhão com a inscrição “Israel Defense Force”. O sobrinho do traficante disse ser o proprietário dos itens apreendidos.

Os motoristas declararam ter sido contratados por um conhecido residente na Bolívia para transportar os passageiros do Rio até a fronteira. Eles afirmaram ter viajado de avião até o Rio de Janeiro, onde passaram a noite, antes de seguir para o Mato Grosso do Sul.

A investigação prossegue para localizar Peixão, considerado um dos criminosos mais procurados do estado e dono de uma casa luxuosa no Rio, equipada com lago artificial e academia.