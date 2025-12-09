Família é executada a tiros na avenida Brasil; bebê segue internado em estado crítico

247 - Uma ação criminosa na noite de segunda-feira (8) deixou um casal morto e um bebê gravemente ferido na avenida Brasil, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A dinâmica do ataque, ocorrido quando a família trafegava pela via, aponta para uma execução violenta, informa a Folha de São Paulo.

O Renault Logan onde estavam as vítimas foi alvejado repetidas vezes. O motorista e a passageira morreram instantaneamente. O bebê, atingido nas duas pernas, foi socorrido por pessoas que passavam pela avenida e encaminhado ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, onde permanece internado em estado gravíssimo e sob risco de morte.

A Delegacia de Homicídios é responsável pela investigação e já recolheu imagens de câmeras instaladas ao longo da via. Segundo os agentes, uma das principais linhas de apuração considera que o ataque pode ter sido motivado pela disputa territorial entre grupos de traficantes e milicianos. Apesar disso, o registro oficial inicial foi feito como latrocínio.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na avenida Brasil após o crime, distribuindo equipes em pontos estratégicos ao longo da via com o objetivo de ampliar a segurança de motoristas e passageiros em um dos corredores mais movimentados da capital fluminense.