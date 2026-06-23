Filho de Altineu Côrtes foi sócio de diretor de empresa ligada ao PCC

247 - O empresário Altineu Côrtes Paesler Coutinho, filho do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), foi sócio de Flávio Jandoso Navarro, sócio-diretor da Rede Sol Fuel Distribuidora, empresa mencionada na Operação Carbono Oculto, investigação que apura a atuação de companhias do setor de combustíveis e possíveis vínculos com o PCC (Primeiro Comando da Capital), informa Tácio Lorran, no Metrópoles.

Altineu Côrtes Paesler Coutinho integrou a JDB Assessoria e Representações como sócio-administrador até 2025. Ele dividia a sociedade com Flávio Jandoso Navarro, que permaneceu no controle da empresa após a saída do filho do parlamentar.

Aos 30 anos, Paesler Coutinho aparece como titular de oito empresas registradas em seu nome. A maior parte dos negócios está concentrada no setor de mineração.

Rede Sol foi citada em operação sobre combustíveis

A Rede Sol Fuel Distribuidora foi mencionada na Operação Carbono Oculto por estar entre as empresas cujas notas comerciais foram adquiridas pelo Mabruk II Fundo de Investimento em uma operação de R$ 30 milhões.

O fundo é um dos 40 investigados pela Receita Federal como possível financiador de aquisições atribuídas ao PCC no mercado de combustíveis. A operação envolve o MP-SP, a Polícia Federal e a Receita Federal.

A empresa também aparece como uma das principais fornecedoras do município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, reduto eleitoral de Altineu Côrtes. A Rede Sol Fuel Distribuidora venceu um pregão eletrônico de R$ 13 milhões para fornecimento de combustíveis à cidade.

Contrato em São Gonçalo foi assinado por ex-sócio

O contrato com São Gonçalo foi assinado por Flávio Jandoso Navarro, ex-sócio do filho de Altineu Côrtes. O município é administrado pelo prefeito Capitão Nelson, pai de Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e candidato do PL ao governo estadual.

Capitão Nelson, Douglas Ruas e Altineu Côrtes fazem parte do mesmo grupo político no Rio de Janeiro. A contratação ocorreu por meio de pregão eletrônico.

Rede Sol nega ser alvo da Carbono Oculto

Em nota divulgada no Instagram à época da Operação Carbono Oculto, a Rede Sol Fuel Distribuidora afirmou que não era alvo da investigação conduzida pelo MP-SP, pela PF e pela Receita Federal.

A empresa declarou ainda que compartilha uma base logística em Jardinópolis, no interior de São Paulo, com diversas companhias do setor que foram investigadas.

Altineu Côrtes diz que não havia investigação na época da sociedade

O deputado Altineu Côrtes afirmou que, no período em que seu filho foi sócio de Flávio Jandoso Navarro, não havia qualquer citação ou investigação envolvendo a Rede Sol Fuel Distribuidora.

“O contrato de São Gonçalo, além de outros em cidades como Rio de Janeiro e Maricá, foi firmado após pregão eletrônico, atendendo aos mais rigorosos critérios de transparência e imparcialidade. A Rede Sol Fuel é uma empresa adimplente com seus compromissos tributários e fiscais e não tem nenhuma ligação com o PCC ou qualquer grupo criminoso. Na época do contrato e da sociedade mencionada, a Rede Sol não era investigada ou acusada de nenhum ilícito”, disse o parlamentar do PL.

A manifestação do deputado sustenta que tanto a contratação em São Gonçalo quanto outros contratos firmados pela distribuidora seguiram procedimentos públicos de licitação e que a empresa não era alvo de acusações ou apurações.