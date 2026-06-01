Flávio Bolsonaro vê "perseguição" em operação contra ONG ligada a produtora de Dark Horse

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou nesta segunda-feira (1) que vê sinais de perseguição na operação policial que teve como alvo uma organização não governamental ligada à produtora responsável por um filme sobre Jair Bolsonaro (PL). Ao comentar a operação, Flávio Bolsonaro disse não acreditar que a investigação tenha relação com a produção audiovisual sobre seu pai e classificou a ação como uma possível "pescaria probatória".

"Eu só não quero crer que a gente está sendo vítima, mais uma vez, de uma pescaria probatória, de uma perseguição, porque, se vão fazer uma operação para investigar irregularidades em um determinado contrato, que é de um ano e meio, dois anos para trás, tudo bem, as pessoas vão ter que explicar, o que não tem absolutamente nada a ver com o filme",disse o parlamentar durante visita ao Mercado Central de Belo Horizonte, de acordo com o G1.

A fala ocorreu em meio à repercussão da investigação que mira o Instituto Conhecer Brasil (ICB), organização ligada à empresária Karina Gama, proprietária da produtora Go UP, responsável também pela produção do filme sobre Jair Bolsonaro.

Contrato está sob investigação

De acordo com as apurações, o contrato investigado teria sido firmado com a Prefeitura de São Paulo e passou de R$ 108 milhões para R$ 157 milhões sem a efetiva execução dos serviços previstos. As autoridades apuram possíveis irregularidades relacionadas ao acordo. Flávio Bolsonaro sustentou que eventual investigação sobre contratos públicos deve seguir seu curso normal, mas rejeitou qualquer tentativa de vincular o caso à produção cinematográfica.

Agenda política em Minas Gerais

A passagem do senador por Belo Horizonte integra sua agenda de pré-campanha para as eleições presidenciais de 2026. Minas Gerais é considerado um dos estados mais estratégicos do país em disputas nacionais, motivo pelo qual a presença de lideranças do PL no evento teve forte simbolismo político.

]O parlamentar esteve na capital mineira acompanhado por apoiadores e lideranças do Partido Liberal, entre elas o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o empresário Flávio Roscoe, recentemente filiado à legenda.

O parlamentar esteve na capital mineira acompanhado por apoiadores e lideranças do Partido Liberal, entre elas o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o empresário Flávio Roscoe, recentemente filiado à legenda.