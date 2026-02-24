Flávio Bolsonaro diz ver dificuldade para Eduardo disputar o Senado morando nos EUA: 'difícil explicar para o eleitor'

247 - Pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pretende concorrer ao Senado pelo estado de São Paulo, apesar de atualmente residir nos Estados Unidos. O parlamentar disse que o irmão reúne condições legais para disputar o cargo, mas ponderou que a permanência do ex-congressista no exterior poderia dificultar a comunicação com o eleitorado. As declarações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, que detalhou a avaliação do parlamentar sobre a viabilidade da candidatura.

“Eduardo está elegível, apesar de estar fora. Eduardo está em primeiro na pesquisa [para o Senado] em São Paulo. Então, não adianta querer tratar ele como se fosse carta fora do baralho. Ele tem o peso dele, ele vai querer emprestar a sua imagem para os candidatos ao Senado da nossa chapa”, afirmou Flávio.

Em seguida, ele destacou o entrave político da eventual candidatura. “Eduardo teria a chance teórica de ser candidato. Ele quer? Óbvio que ele quer. [...] Eu expliquei pra ele que eu vejo dificuldade em função disso. Se ele perde o mandato por falta, como é que ele vai explicar para o eleitor que ele vai se eleger, vai tomar falta e vai perder o mandato também?”, declarou.

Situação de Eduardo

Eduardo Bolsonaro teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados no fim do ano passado, após ultrapassar o número de faltas permitidas. Em março de 2025, ele se mudou para os Estados Unidos, onde passou a articular com grupos da extrema direita norte-americana uma campanha junto a autoridades daquele país contra o julgamento de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Flávio saiu em defesa do irmão e classificou a situação como injusta. “Acho que isso explica um pouco a ansiedade dele de querer que as pessoas se engajem de corpo e alma de uma vez na nossa pré-campanha”, afirmou, ao dizer que Eduardo sofre perseguição e tem consciência da importância do cenário eleitoral.

Tarcísio de Freitas

O senador também declarou que a definição da candidatura presidencial do grupo político será construída em diálogo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com Jair Bolsonaro. Segundo ele, o PL realiza uma pesquisa com cerca de dez nomes cotados para a disputa ao Senado, a fim de avaliar a viabilidade de cada pré-candidato.

“O Eduardo quer tomar uma decisão também que tenha um alinhamento com o governador Tarcísio, provavelmente passando pelo presidente Bolsonaro”, disse Flávio.

Michelle Bolsonaro

Ao comentar o papel da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador afirmou que pretende conversar com ela sobre as eleições. “É mais uma que vai estar sempre ali, alinhada com o que o nosso professor Jair Messias Bolsonaro falar. Da minha parte, estou conversando com todo mundo. [...] Eu não quero saber quem tem razão, quem não tem. Eu não estou aqui pra cobrar ninguém. […] Cada um no seu tempo”, declarou.

Flávio acrescentou que a convergência entre as lideranças do campo político será determinante para a estratégia eleitoral. “Acho que todos nós temos uma coisa em comum, que vai nos unir: a certeza que a gente precisa derrotar o PT. […] Cada um tem a sua importância na sua área, no seu segmento, eu não vou abrir mão de ninguém”, concluiu.