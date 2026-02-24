Racha na família Bolsonaro expõe crise e vira alvo do PT: 'zero propostas. Só lacração'

247 - A crise pública envolvendo integrantes do clã Bolsonaro foi alvo de críticas do secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, que classificou o episódio como sinal de “desespero” em ano eleitoral. As declarações foram publicadas nas redes sociais do dirigente e repercutidas após desentendimentos entre o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Segundo o secretário, os embates internos, que incluem ataques ao capital político de Michelle Bolsonaro e trocas de críticas entre os irmãos, revelam fragilidade do grupo em meio à disputa eleitoral. Para Éden Valadares, o cenário é marcado por conflitos pessoais e ausência de propostas concretas para o país.

Ao comentar a polêmica, o dirigente petista afirmou que a situação “parece desespero” diante da corrida presidencial: "O irmão brigou com o principal deputado deles; a madrasta postou foto de bananinha frita dizendo que vai levar para o marido na cadeia; aí ele posta uma polêmica qualquer no desespero para mudar o foco. Proposta para o Brasil? Zero. Só lacração vazia”.

Éden também associou o episódio à falta de um programa voltado à melhoria das condições de vida da população. De acordo com ele, a estratégia de Flávio Bolsonaro seria desviar o foco da crise interna ao recorrer a pautas que geram controvérsia entre seus próprios apoiadores. “Para tirar o foco do racha na própria família puramente por interesses políticos, Flávio apela até para a linguagem neutra. Resta saber agora como os seus eleitores vão reagir após anos de radicalização deles contra os direitos humanos”, ironizou.