Gilberto Gil faz apresentação no maior evento da aviação mundial no RJ

247 - O cantor e compositor Gilberto Gil será uma das atrações da 82ª Assembleia Geral Anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), considerada o principal encontro da aviação mundial. O evento acontece entre os dias 6 e 8 de junho, no Rio de Janeiro, marcando o retorno da reunião à América do Sul após 27 anos.

Segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois, no jornal O Globo, Gilberto Gil fará uma apresentação na noite deste sábado (6), no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, para cerca de 350 convidados da Latam, companhia anfitriã da assembleia.

O artista, que completará 84 anos no próximo dia 26 de junho, mantém uma intensa agenda de atividades e segue como uma das principais referências da música brasileira, com reconhecimento nacional e internacional.

Rio recebe líderes da aviação mundial

A Assembleia Geral Anual da IATA reúne aproximadamente 1.800 participantes no hotel Windsor Oceânico, também localizado na Barra da Tijuca. O encontro concentra representantes das maiores companhias aéreas do mundo, além de executivos de empresas de tecnologia, arrendadores e fabricantes de aeronaves, motores e componentes aeronáuticos.

Considerado o mais importante fórum global do setor, o evento debate os principais desafios e perspectivas da aviação comercial, incluindo temas relacionados à inovação tecnológica, sustentabilidade, infraestrutura aeroportuária e crescimento do transporte aéreo.