Haddad será anunciado como pré-candidato ao governo de SP em agenda com Lula na próxima quinta

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), será anunciado como pré-candidato ao governo de São Paulo na próxima quinta-feira (19). O anúncio ocorrerá durante compromissos públicos que contarão com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). As informações são do jornal O Globo.

Na data, Haddad participará de dois eventos em São Paulo (SP) e na região do ABC paulista. Pela manhã, o presidente e os ministros estarão na Caravana Federativa, marcada para o Expo Center Norte, na Zona Norte da capital paulista. Mais tarde, a comitiva seguirá para São Bernardo do Campo, onde haverá uma cerimônia na Universidade Federal do ABC. No local, está prevista uma homenagem ao ex-presidente do Uruguai José Alberto "Pepe" Mujica, morto no ano passado.

Durante o evento, será concedido o título de doutor honoris causa póstumo ao ex-mandatário uruguaio. A companheira de Mujica, Lucia Topolansky, foi convidada e deve comparecer à cerimônia. De acordo com pessoas próximas ao ministro, ainda não está definido de que forma Haddad fará a comunicação pública de sua pré-candidatura. Isso ocorre porque os compromissos previstos são eventos institucionais do governo federal e de uma universidade pública, o que exige atenção às regras da legislação eleitoral.

A expectativa é que eventual manifestação sobre a disputa eleitoral ocorra fora dos locais oficiais das atividades previstas para o dia. A exoneração do cargo deve ser publicada no Diário Oficial na sexta-feira (20).

Definição da candidatura

Embora o nome de Haddad seja apresentado como pré-candidato ao governo paulista, outras posições da chapa ainda não foram definidas. Os nomes para vice-governador e para a segunda vaga ao Senado não serão anunciados neste momento. A ministra Simone Tebet já informou que pretende disputar uma vaga no Senado nas próximas eleições.

Haddad vinha resistindo à ideia de disputar novamente o governo de São Paulo. A decisão ganhou força após pesquisa Datafolha indicar que ele é o único nome competitivo contra o atual governador do estado, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).