Ivan Valente cobra reação do Brasil a medida dos EUA

247 - O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) exigiu uma reação enérgica do governo brasileiro diante do anúncio dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas globais.

O parlamentar rejeitou a medida americana e a atribuiu à atuação da família Bolsonaro. "Os EUA anunciaram que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas globais. É uma enorme farsa já feita em outros países, em que os EUA buscam motivos para justificar intervenções. É resultado direto da ação traidora e irresponsável da família Bolsonaro. O governo brasileiro deve reagir com energia", afirmou.

Para o parlamentar, a decisão do governo de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, vai além do campo da segurança pública. Na avaliação de Valente, o enquadramento de facções criminosas brasileiras como terroristas globais repete um padrão já usado pelos americanos em outros países para criar pretextos de ingerência em assuntos internos.

O deputado também responsabilizou diretamente os Bolsonaro pelo desfecho. Ao usar a expressão "ação traidora e irresponsável", Valente adotou um dos tons mais duros já registrados no debate político brasileiro em torno da relação da família do ex-presidente com o governo Trump.