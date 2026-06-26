Juninho Pernambucano declara apoio à pré-candidatura de Elias Jabbour para a Câmara dos Deputados

247 - Elias Jabbour (PCdoB-RJ) anunciou nesta sexta-feira (26) ter recebido o apoio do ex-jogador Juninho Pernambucano para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Em uma publicação nas redes sociais, o pré-candidato celebrou a manifestação de confiança do ex-atleta, conhecido por sua trajetória no Vasco da Gama e no futebol internacional, e afirmou que a declaração fortalece sua caminhada política.

"Hoje recebi com muita honra o apoio de Juninho Pernambucano, o eterno Reizinho da Colina, à nossa pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro", afirmou Elias Jabbour. Na sequência, o pré-candidato destacou características que atribui ao ex-jogador e agradeceu pela confiança recebida.

"Juninho sempre foi sinônimo de liderança, coragem e compromisso dentro e fora dos gramados. Receber sua confiança fortalece ainda mais nossa caminhada por um Rio de Janeiro mais justo, democrático e comprometido com os interesses do povo", disse.

A postagem de Elias também reúne um vídeo gravado por Juninho Pernambucano, no qual o ex-jogador comenta um encontro realizado em sua residência e manifesta seu apoio à candidatura de Jabbour. "Só para registrar este encontro aqui: fiquei feliz demais em conhecer e receber o professor Elias em casa. E ele é meu pré-candidato a deputado federal", declarou.

A manifestação ocorre em meio ao histórico de posicionamentos públicos de Juninho Pernambucano em favor do campo progressista. Em julho de 2022, durante a campanha presidencial, o ex-jogador declarou voto em Lula nas redes sociais.

Juninho também havia manifestado apoio ao petista em outras ocasiões. Em 2020, afirmou que Lula foi "o maior presidente" da história do Brasil. Em outro posicionamento público, criticou aqueles que defendiam a cassação do PT e, em 2018, ironizou o ex-procurador Deltan Dallagnol em referência à apresentação do PowerPoint utilizada contra Lula.