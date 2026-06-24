Justiça de MG mantém preso suspeito de furtar mansão de pai de Daniel Vorcaro

247 - A Justiça de Minas Gerais converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de Thiago Henrique Ribeiro, de 41 anos, investigado por um furto milionário ocorrido na residência de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em um condomínio de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A magistrada responsável pelo caso considerou regular a prisão em flagrante e não identificou irregularidades no procedimento. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o investigado apresentou versões contraditórias sobre seu endereço e não conseguiu justificar de forma convincente a procedência dos objetos encontrados em sua posse. Ainda segundo relatos dos policiais, ele teria admitido espontaneamente a prática do furto.

Histórico criminal pesou na decisão

Na decisão, a juíza Renata Magalhães ressaltou que Thiago Henrique Ribeiro possui condenações anteriores, principalmente por furtos qualificados, além de responder a outros processos na esfera criminal. Esses elementos foram considerados para a manutenção da prisão preventiva.

As investigações apontam que o prejuízo causado pelo crime pode chegar a R$ 5 milhões. Entre os bens levados da residência estão joias, relógios de alto valor, bolsas, calçados, cartões bancários e uma arma de fogo. Conforme a apuração, o suspeito teria realizado diversas viagens para retirar os objetos do imóvel.

Crime foi descoberto após discussão

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o caso veio à tona após uma discussão entre o investigado e sua companheira. Acionada para atender à ocorrência em uma residência no bairro Goiânia, em Belo Horizonte, a Polícia Militar encontrou um cofre arrombado, cartões bancários em nome de terceiros, celulares, roupas com etiquetas, além de uma balaclava e uma máscara.

Inicialmente, o homem foi preso em flagrante por receptação. Com o avanço das investigações e a análise de imagens de câmeras de segurança da mansão, a Polícia Civil concluiu que ele teria participado do furto ocorrido na madrugada anterior. O caso segue sob responsabilidade do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). Em nota, a PCMG informou que os trabalhos estão voltados para a recuperação dos bens ainda desaparecidos, da arma subtraída e para a identificação de possíveis receptadores envolvidos no caso.

Operação que levou à prisão de Henrique Vorcaro

Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal no domingo (14), durante a sexta fase da Operação Compliance Zero, em Nova Lima. A investigação apura a atuação de uma suposta organização criminosa relacionada ao escândalo do Banco Master.

Segundo a PF, Henrique Vorcaro é suspeito de integrar um grupo acusado de contratar serviços de intimidação, monitoramento e invasão de dispositivos eletrônicos contra pessoas consideradas de interesse da organização investigada.