Kassab oficializa Pedro Paulo como pré-candidato ao Senado pelo Rio

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, anunciou oficialmente a pré-candidatura do deputado federal Pedro Paulo ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A informação foi divulgada neste fim de semana por meio de uma publicação nas redes sociais.

A postagem evidencia um movimento estratégico do PSD na construção de seu projeto político para o estado do Rio de Janeiro. Na imagem compartilhada por Kassab aparecem, além dele e de Pedro Paulo, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, apontado como pré-candidato ao governo fluminense em 2026, e o atual prefeito da capital, Eduardo Cavaliere.

Um dos elementos que chamou atenção na fotografia foi a presença de um tabuleiro de xadrez posicionado diante de Kassab e Pedro Paulo, em uma clara alusão às articulações políticas que já começam a ganhar forma para a próxima disputa eleitoral.

Ao anunciar a pré-candidatura, Kassab destacou a importância do planejamento político e da unidade entre os aliados. “No xadrez, como na política, ganha quem move as peças certas na hora certa. Anuncio o Deputado Federal Pedro Paulo como pré-candidato ao Senado pelo Rio. PSD e aliados unidos em um só objetivo – um Rio de Janeiro melhor para cariocas e fluminenses, e mais forte para o Brasil”, escreveu o dirigente partidário.

A declaração reforça a estratégia do PSD de consolidar uma candidatura competitiva para uma das vagas ao Senado que estarão em disputa no estado em 2026. O gesto também sinaliza alinhamento entre as principais lideranças da legenda no Rio de Janeiro e seus aliados políticos.

Com a confirmação pública de Pedro Paulo como pré-candidato, o PSD dá um passo importante na definição de seu posicionamento eleitoral para os próximos anos. A movimentação ocorre em meio às negociações e composições que começam a desenhar o cenário político fluminense para a sucessão estadual e para a renovação das cadeiras no Congresso Nacional.