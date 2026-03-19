Lula defende que Alckmin dispute o Senado por SP: 'ajuda mais o Haddad'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a vaga de vice em sua eventual chapa de reeleição permanece aberta para o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Ao mesmo tempo, indicou que uma candidatura ao Senado por São Paulo pode ser mais estratégica para fortalecer o grupo político no estado. As declarações, segundo o jornal O Globo, ocorreram durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista. Na ocasião, Lula ressaltou a importância de definir o melhor papel de Alckmin dentro da estratégia eleitoral.

Estratégia eleitoral em São Paulo

Segundo o presidente, Alckmin continua sendo uma opção relevante para a chapa presidencial, mas sua eventual candidatura ao Senado poderia ampliar as chances de vitória no estado.

“Eu ficarei imensamente feliz em ter o Alckmin vice outra vez. É um companheiro que eu aprendi a gostar, de muita lealdade, com muita competência de trabalho, um executivo extraordinário, ele só me ajuda. Mas você tem que conversar com o Haddad para saber onde colheremos mais frutos dele. Ser candidato ao Senado ajuda mais”, afirmou Lula.

O presidente também destacou que a prioridade é garantir uma composição forte para a disputa estadual. “Se ele for meu vice, estou tranquilo, mas o Haddad precisa de uma chapa para ganhar. E eles não tem candidato para ganhar da gente. Não sei se o Geraldo vai ser candidato ao Senado. A vaga de vice está aberta para ele”, completou.

Lançamento da candidatura de Haddad

O Partido dos Trabalhadores oficializou a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo em evento realizado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, local simbólico na trajetória política de Lula.

Durante o discurso, o presidente relato u como incentivou Haddad a disputar o cargo diante do cenário político atual.“Eu tive uma conversa com Haddad e disse o seguinte: a situação política do Brasil e do mundo é tão grave que se a gente não pegar as melhores pessoas que a gente tem em cada estado e fazer a luta pela democracia, corremos o risco de entregar mais uma vez a democracia na mão dos fascistas que fizeram um estrago tão grande”, declarou.

Haddad mira vitória em São Paulo

Haddad afirmou que entra na disputa com o objetivo de vencer e apresentar um projeto de transformação para o estado. “Não disputo eleição para barganhar qualquer coisa que seja, eu disputo eleição para ganhar. A vitória política é sempre possível, basta você se apresentar de cara limpa, com um bom projeto, que vai angariar apoio, crescer e despertar as pessoas. Vamos ter um debate duro pela frente, mas que pode resultar nesse despertar tão importante para o povo paulista”, disse o pré-candidato.

O evento reuniu ministros, parlamentares e aliados do governo federal, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, marcando o início da articulação política para a disputa eleitoral em São Paulo.