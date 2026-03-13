Lula participa do anúncio de investimentos de R$ 300 milhões em centro automotivo da BYD no RJ

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (13) do anúncio de um investimento de R$ 300 milhões da montadora chinesa BYD para a criação de um centro de testes e avaliação automotiva no Rio de Janeiro. A iniciativa prevê a implantação de uma estrutura dedicada à pesquisa, ao desenvolvimento e à demonstração de tecnologias voltadas à mobilidade elétrica.

O complexo será instalado na área do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, ocupando cerca de 183.861 metros quadrados. As obras devem começar no final de 2026, com inauguração prevista para 2028.

Centro automotivo no Galeão

O empreendimento será o primeiro Centro de Testes e Avaliação Automotiva da BYD no Brasil. A estrutura também funcionará como uma plataforma de experiência e de pesquisa e desenvolvimento (P&D), voltada à validação de veículos em condições reais de uso.

O modelo do centro foi inspirado em instalações semelhantes mantidas pela empresa na China, como a unidade localizada em Zhengzhou. A proposta é consolidar o espaço como base estratégica para demonstração de tecnologias e desenvolvimento de soluções voltadas à mobilidade sustentável.

A cerimônia de apresentação do projeto ocorreu no Terceiro Comando Aéreo Regional do Rio de Janeiro e contou com a presença do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), além de executivos da empresa.

Durante o evento, o prefeito destacou o impacto da iniciativa para o desenvolvimento tecnológico da cidade. “A chegada desse projeto de pesquisa e desenvolvimento mostra a confiança da BYD no potencial do país e no papel do Rio como centro de inovação”, afirmou Eduardo Paes.

Pesquisa e inovação em mobilidade elétrica

O centro contará com infraestrutura destinada à realização de testes de velocidade, potência, resistência, durabilidade e desempenho dos veículos. O projeto também prevê pistas específicas para avaliações em diferentes condições de terreno, incluindo circuito off-road.

Outra estrutura planejada é uma grande piscina destinada a testes de flutuação do modelo U8, tecnologia desenvolvida pela montadora e considerada um dos avanços apresentados pela empresa.

Segundo a vice-presidente executiva global e CEO da BYD Américas e Europa, Stella Li, o investimento amplia o papel estratégico do Brasil dentro da atuação internacional da companhia.

“Além de ampliar nossa presença no país, o espaço vai nos permitir gerar dados em condições tropicais, o que é essencial para desenvolver e adaptar tecnologias com ainda mais precisão para os países em que atuamos”, disse a executiva.

O complexo também deverá priorizar pesquisas relacionadas ao futuro da mobilidade no Brasil, com destaque para tecnologias associadas à direção autônoma.

Expansão da BYD no Brasil

A iniciativa ocorre em um momento de forte expansão da BYD no mercado brasileiro, atualmente o maior da empresa fora da China. Líder global na produção de veículos elétricos e híbridos plug-in, a companhia atua no Brasil há mais de dez anos.

A empresa mantém operações industriais em diferentes regiões do país. Em Campinas (SP), produz módulos fotovoltaicos e chassis de ônibus elétricos. Em Manaus (AM), fabrica baterias. Já em Camaçari (BA), está concentrada a produção de veículos de passeio eletrificados.

Além dessas atividades, a BYD também desenvolve sistemas de armazenamento de energia e participa de projetos de mobilidade urbana, como o monotrilho da Linha 17–Ouro do Metrô de São Paulo.

Segundo dados divulgados pela companhia, em 2025 a marca ultrapassou a marca de 207 mil veículos em circulação no Brasil, reforçando sua presença no mercado nacional de mobilidade elétrica.