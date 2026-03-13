BYD anuncia investimento de R$ 300 milhões em centro de testes automotivos no Rio de Janeiro

247 - A montadora chinesa BYD anunciou nesta sexta-feira (13) um investimento de R$ 300 milhões para a construção de um centro de pesquisas automotivas e uma pista de testes no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do prefeito do Rio, Eduardo Paes, além de executivos da empresa.

A informação foi publicada inicialmente pelo Valor Econômico, que detalhou os planos da empresa para ampliar sua estrutura de inovação e desenvolvimento no Brasil.

Segundo a companhia, o novo complexo será instalado em uma área de mais de 180 mil metros quadrados, em um terreno localizado ao lado do Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. O projeto segue um modelo semelhante ao centro de testes mantido pela BYD em Zhengzhou, na China, voltado para avaliação de tecnologias automotivas.

De acordo com a empresa, as obras devem começar no fim de 2026, com previsão de conclusão e inauguração em 2028.

O complexo contará com uma infraestrutura completa para testes de velocidade, potência, resistência e durabilidade dos veículos. A estrutura também incluirá pistas específicas para avaliações em diferentes tipos de terreno, incluindo um circuito off-road, além de um sistema de testes de flutuação realizado em uma piscina de grande porte, tecnologia que integra os estudos de engenharia automotiva da fabricante.

Durante o anúncio, a vice-presidente global da BYD e CEO da empresa nas Américas, Stella Li, destacou o papel crescente do país nos planos da montadora.

“Esse novo centro no Rio de Janeiro reforça o papel estratégico que o Brasil passou a ocupar para nós e para o futuro da mobilidade elétrica”, afirmou.

Atualmente, a BYD mantém cerca de 122 mil profissionais dedicados a pesquisa e desenvolvimento em diferentes unidades ao redor do mundo. A criação do centro no Rio faz parte da estratégia da empresa de expandir sua presença no mercado brasileiro e fortalecer o desenvolvimento tecnológico ligado à mobilidade elétrica.