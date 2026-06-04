Lula rejeita uso político da fé ao explicar ausência na Marcha para Jesus

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (4) que não participou da Marcha para Jesus, realizada em São Paulo, para evitar que sua presença fosse interpretada como tentativa de obter vantagem política por meio da religião.

A declaração ocorreu durante uma conversa telefônica entre Lula, o bispo Estevam Hernandes, um dos organizadores do evento, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que representou Lula na Marcha para Jesus. O diálogo foi publicado nas redes sociais

Lula explica decisão

Ao justificar sua ausência, Lula disse que prefere não participar de atividades religiosas em períodos eleitorais para evitar qualquer associação entre fé e interesses políticos.

"Eu vou lhe contar porque eu não vou. Eu não participo de nada religioso em época de eleição porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada", disse o presidente. A fala ocorre em meio à realização da 34ª edição da Marcha para Jesus, um dos maiores eventos evangélicos do país.

Marcha reuniu milhares de fiéis em São Paulo

A mobilização ocorreu durante o feriado de Corpus Christi e levou milhares de pessoas às ruas da capital paulista. O percurso começou na região da Estação da Luz, no centro da cidade, e seguiu até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Zona Norte.

Além de líderes religiosos, o evento contou com a presença de diversas autoridades e políticos, entre eles o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Após a caminhada, a programação da Marcha para Jesus prosseguiu com apresentações de artistas da música gospel e momentos de oração. Entre os nomes anunciados estavam Gabriela Rocha, Aline Barros, Renascer Praise, Thalles Roberto e Isadora Pompeo.