Lula volta a elogiar Ricardo Couto e diz que governador interino vai "salvar o Rio de Janeiro"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a rasgar elogios ao governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. As declarações surgiram após o ex-governador do estado, Cláudio Castro (PL), ser alvo da Polícia Federal.

"O homem que vai ajudar a salvar o Rio de Janeiro", declarou Lula ao pedir uma salva de palmas para Couto, durante o evento que lançou a plataforma Tela Brasil, no Rio, no sábado (30). "Quero uma salva de palmas pra esse homem que vai consertar o Rio de Janeiro", acrescentou.

Na última semana, o presidente Lula, durante a inauguração do centro tecnológico da Fiocruz no Rio de Janeiro, também fez elogios públicos a Couto.

"Se a Assembleia [Legislativa do Rio] tivesse que indicar um [governador interino], ia vir um miliciano. Então, aproveite esses seis meses que você tem, ou dez meses, e faça o que muita gente não fez em dez anos neste estado", disse Lula ocasião.

Mais cedo, Castro foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes no Banco Master. A investigação apura suposta atuação criminosa do banqueiro Daniel Vorcaro junto ao Rioprevidência.