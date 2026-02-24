Mc Negão Original é alvo de operação contra golpes milionários

247 - Policiais civis cumpriram buscas na manhã desta terça-feira (24) em dois endereços em São Paulo ligados a João Vitor Ribeiro, conhecido como Mc Negão Original, principal alvo da operação “Fim da Fábula”. A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic) em parceria com o Ministério Público de São Paulo, apura o possível envolvimento do cantor em um esquema de golpes de grande escala, informa o Metrópoles.

A ação, que mobilizou cerca de 400 policiais civis e promotores de Justiça, está ocorrendo simultaneamente em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. No total, são cumpridos 120 mandados de busca e apreensão e 53 mandados de prisão temporária, além do bloqueio judicial de até R$ 100 milhões em bens dos investigados. Entre os alvos das restrições estão imóveis, veículos, embarcações e 86 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.

O esquema investigado inclui diversos tipos de fraude, como o “golpe do INSS”, o “golpe do falso advogado” e o “golpe da mão fantasma”. Segundo os investigadores, a associação criminosa contava com uma estrutura organizada, com divisão de tarefas, ocultação de patrimônio e movimentações financeiras complexas, incluindo o uso de cartões clonados, falsas centrais telefônicas e até operações por meio de BETs e fintechs para clonagem de chaves PIX.

O Ministério Público identificou pelo menos 36 imóveis relacionados aos suspeitos, além de centenas de veículos e embarcações, muitos registrados em nome de laranjas ou empresas de fachada. A decisão judicial que autorizou os bloqueios foi expedida pela 2ª Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.

A operação é coordenada pela Divisão de Crimes contra o Patrimônio do Deic, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do Ministério Público. A ação reforça o combate a fraudes sofisticadas e estruturadas que atingem milhares de vítimas em diferentes estados.