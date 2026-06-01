Menino de 12 anos morre após bala perdida na Pavuna

247 - Bento Costa Petillo Beze, de 12 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto brincava no parquinho do condomínio onde morava, na Comunidade da Quitanda, na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos, informa o jornal O Globo. O caso ocorreu na tarde de domingo (31).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM, de Irajá, foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a criança já havia sido socorrida por moradores da região.

De acordo com as informações divulgadas, Bento brincava no parquinho do condomínio quando foi atingido pelo disparo. Até o momento, as circunstâncias em que o tiro foi efetuado ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, para a realização de necropsia. A Polícia Civil informou que a investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital.

A morte de Bento Costa Petillo Beze mobilizou moradores da Comunidade da Quitanda e voltou a expor a vulnerabilidade de crianças e famílias em áreas afetadas por episódios de violência armada no Rio de Janeiro. A apuração busca identificar de onde partiu o disparo e as circunstâncias que levaram à morte do menino.