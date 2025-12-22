Mercadante destaca R$ 131 bilhões de financiamentos do BNDES em São Paulo e avanços do governo Lula em infraestrutura

247 - O governo do presidente Lula ampliou de forma significativa os investimentos em infraestrutura e o ritmo de concessões no país, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para o estado de São Paulo, os investimentos do banco somaram R$ 131 bilhões nos últimos três anos, segundo destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante a entrega do primeiro trecho do Rodoanel Norte, obra financiada com R$ 1,3 bilhão pela instituição.

“Não adianta brigar com os fatos. Os números mostram avanço nos investimentos, na geração de emprego e na renda”, afirmou Mercadante, ao defender que os resultados do atual governo devem ser avaliados a partir de dados e entregas concretas.

O presidente do Banco destacou que, do total financiado no estado, 49% dos recursos foram destinados à indústria e 27% à infraestrutura. Apenas na área de mobilidade urbana, os aportes chegam a R$ 13,7 bilhões, incluindo projetos como o Trem Intercidades Campinas–São Paulo e as Linhas 2 e 6 do metrô.

Durante entrevista após a solenidade de entrega da obra, Mercadante afirmou que a aceleração das concessões rodoviárias é um dos principais vetores da agenda de infraestrutura do governo Lula. Ele ressaltou que o país ampliou o número de leilões e de quilômetros concedidos nos últimos anos, apoiado por mudanças institucionais e pela adoção de novos instrumentos financeiros.

Entre esses instrumentos, o presidente do BNDES destacou o uso do modelo de project finance, no qual o financiamento é estruturado com base no próprio fluxo de receitas do projeto, como a arrecadação de pedágios. Ele citou a Rodovia Presidente Dutra como exemplo devido ao elevado volume de tráfego e à previsibilidade econômica da concessão.

O banco também atua no financiamento de projetos aeroportuários estratégicos, como a modernização do Aeroporto de Congonhas, que prevê investimentos de mais de R$ 2,2 bilhões, além da ampliação da capacidade e da qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Mercadante ressaltou que a orientação do governo federal tem sido fortalecer parcerias entre União, estados e municípios para destravar obras paralisadas e acelerar investimentos. No caso do Rodoanel Norte, cerca de um terço da obra foi viabilizado com recursos do BNDES, o que contribuiu para o avanço do cronograma.

O presidente do banco citou ainda indicadores sociais e econômicos, como a redução do desemprego e a ampliação da renda, como parte do contexto de retomada da atividade econômica. Também mencionou o aumento do crédito à indústria e os investimentos em inovação, especialmente no setor automotivo, como exemplos da estratégia adotada pelo governo Lula para impulsionar o desenvolvimento.