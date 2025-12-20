MG aprova aprova licenças para mineradoras australianas explorarem terras raras

247 - Projetos de mineração de terras raras no sul de Minas Gerais deram um passo decisivo após receberem licença prévia para avançar no processo de implantação. As iniciativas, segundo o Estadão Conteúdo, estão localizadas nos municípios de Poços de Caldas e Caldas e são conduzidas pelas mineradoras australianas Viridis Mining and Minerals e Meteoric Resources. A decisão foi da Comissão de Atividades Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), responsável pela análise e aprovação dos empreendimentos.

Aprovação ambiental destrava projetos no sul de Minas

A autorização foi concedida por unanimidade durante reunião realizada na sexta-feira, 19, que se estendeu por mais de sete horas. Com a decisão, os projetos seguem para as próximas etapas do licenciamento ambiental, após um período de reavaliação técnica.

Projetos haviam sido retirados da pauta em novembro

Inicialmente, os empreendimentos estavam previstos para análise em novembro, mas acabaram retirados da pauta do Copam após solicitações de informações adicionais feitas por órgãos públicos, incluindo o Ministério Público Federal (MPF).

Colossus e Caldeira focam em insumos estratégicos

O projeto da Viridis, denominado Colossus, abrange uma área de 228,62 quilômetros quadrados em Poços de Caldas. A proposta prevê a extração de argilas de adsorção iônica destinadas à produção de terras raras, grupo formado por 17 elementos químicos essenciais para tecnologias como veículos elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.

Após a aprovação, a Viridis informou, em nota, que “seguirá prestando todos os esclarecimentos necessários para assegurar o acompanhamento adequado das próximas etapas do licenciamento ambiental, incluindo a elaboração dos projetos executivos e a realização de programas de controle ambiental”.

A Meteoric Resources, por sua vez, desenvolve o projeto Caldeira, localizado no município de Caldas, também voltado à exploração de terras raras na região.

Terras raras ganham peso geopolítico

Atualmente, a China concentra a maior parte da produção global de terras raras. Por razões estratégicas e geopolíticas, outros países buscam ampliar sua participação nesse mercado, o que tem impulsionado projetos em diferentes regiões do mundo, incluindo o Brasil.