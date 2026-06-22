Mnistério das Cidades autoriza mais de R$ 1 bi para saneamento e urbanização de favelas e periferias do RJ

247 - O governo federal autorizou nesta segunda-feira (22) o início de um amplo pacote de obras de saneamento, drenagem e urbanização em comunidades do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério das Cidades, os investimentos superam R$ 1 bilhão e contemplam intervenções no Jardim Maravilha, na Região Metropolitana do estado, além da Maré, do Complexo do Alemão e da Rocinha.

Os anúncios foram feitos durante cerimônia com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro das Cidades, Vladimir Lima. As ações serão executadas por meio do Novo PAC, do programa Periferia Viva e de financiamentos com recursos do FGTS.

Jardim Maravilha terá obra para conter enchentes

Uma das principais intervenções anunciadas será realizada no Jardim Maravilha, área historicamente afetada por alagamentos e enchentes. O projeto receberá R$ 340 milhões do Novo PAC e deverá beneficiar cerca de 30 mil moradores.

A obra prevê a construção de um dique de 3,4 quilômetros ao longo do rio Cabuçu-Piraquê. A estrutura funcionará como uma barreira para impedir que as águas atinjam áreas residenciais durante períodos de chuva intensa.

Também serão construídos canais de ligação e três grandes reservatórios abertos, com capacidade total para armazenar até 231 milhões de litros de água.

A moradora Ivone Sampaio destacou a importância da iniciativa para a população local. “A gente já não tinha esperança de que se tornaria realidade. Eu já abandonei a comunidade, voltei 20 anos depois e o sofrimento era o mesmo: chove, inunda e as famílias perdem tudo. A gente está acostumado a conviver com cheia, esgoto dentro de casa, lama... Agora essa realidade vai mudar.”

Maré receberá parque linear e melhorias ambientais

Na Favela da Maré, foi assinada a Autorização de Início de Obra para a primeira etapa do projeto de urbanização. O plano prevê a implantação de um Parque Linear na Vila dos Pinheiros e a instalação de um Ecoponto.

A área destinada ao parque é atualmente marcada pelo descarte irregular de resíduos e pela degradação ambiental às margens da Baía de Guanabara.

Nesta primeira fase, os investimentos chegam a R$ 8,5 milhões. Ao final de todas as etapas previstas, os recursos destinados à comunidade deverão alcançar R$ 170 milhões.

Complexo do Alemão terá ampliação da infraestrutura

O Complexo do Alemão também será beneficiado por um conjunto de obras voltadas à melhoria da infraestrutura urbana. O contrato assinado prevê a implantação de redes de esgoto sanitário e abastecimento de água, melhorias na rede elétrica e na iluminação pública, além de drenagem, pavimentação, construção de praças e regularização fundiária.

O governo federal destinará R$ 200 milhões ao projeto. Com a contrapartida da Prefeitura do Rio, o investimento total alcançará R$ 210,5 milhões.

Rocinha receberá R$ 350 milhões em investimentos

A Rocinha foi contemplada com um contrato de financiamento para obras de urbanização que totalizam R$ 350 milhões. Desse montante, R$ 332,9 milhões serão financiados pelo governo federal, enquanto a Prefeitura do Rio aportará R$ 17,5 milhões.

O projeto tem como base o Plano Diretor da Rocinha e reúne intervenções voltadas à infraestrutura urbana, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida.

As obras abrangem uma área de aproximadamente 280 mil metros quadrados e deverão beneficiar diretamente cerca de 10 mil famílias.

Governo destaca foco nas periferias

Ao comentar os investimentos, o ministro das Cidades, Vladimir Lima, afirmou que as ações representam um esforço para ampliar a qualidade de vida nas periferias e reduzir desigualdades históricas.

“Hoje é um dia muito feliz, não só pelos anúncios, mas por estarmos testemunhando um conjunto de ações que vão mudar a vida das pessoas, trazer dignidade. O presidente Lula criou a Secretaria de Periferias para dar atenção especial a quem mais precisa, temos um governo que, desde a retomada, está preocupado com os brasileiros, quer cuidar das pessoas e é isso que o Ministério das Cidades está fazendo”, declarou.

Somados, os investimentos destinados à Maré, ao Complexo do Alemão e à Rocinha chegam a R$ 710 milhões. Com a obra de drenagem do Jardim Maravilha, o pacote ultrapassa R$ 1 bilhão e reforça a estratégia do governo federal de ampliar a infraestrutura urbana e os serviços públicos em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro.