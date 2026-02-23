Moraes prorroga prazo para governo do RJ imagens de operação que deixou mais de 120 mortos

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 20 dias o prazo para que o governo do Rio de Janeiro encaminhe à Polícia Federal as imagens da Operação Contenção, realizada nos complexos da Penha e do Alemão. A ação policial resultou em 122 mortes, entre elas cinco agentes de segurança. A decisão, segundo o jornal O Estado de São Paulo, também se estende ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que deverá cumprir as determinações dentro do novo prazo fixado pelo Supremo.

Prazo estendido até março

De acordo com o despacho, o governo estadual e o MPRJ terão até 11 de março para apresentar todas as imagens captadas durante a operação, além dos registros dos exames cadavéricos das vítimas. Ao analisar as manifestações já juntadas ao processo, Moraes afirmou que há informações “por vezes contraditórias”, o que, segundo ele, torna necessários esclarecimentos adicionais para avaliar tanto a Operação Contenção quanto o cumprimento das decisões estruturantes do STF sobre segurança pública no estado.

O ministro também determinou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informe o estágio atual da análise do Plano Estratégico de Reocupação Territorial apresentado pelo governo fluminense em dezembro, após a operação.

Imagens e laudos sob perícia da PF

Na mesma decisão, Moraes ordenou que todas as câmeras e imagens registradas durante a Operação Contenção sejam encaminhadas à Diretoria-Geral da Polícia Federal. O material deverá passar por perícia, com transcrição e elaboração de laudo técnico, no prazo de até 15 dias após a remessa.

Em novembro do ano passado, o ministro já havia determinado ao governador Cláudio Castro (PL) que preservasse integralmente as gravações das câmeras corporais utilizadas por policiais civis e militares na operação. Em resposta ao Supremo, Castro informou que 32 câmeras corporais ficaram inoperantes durante a ação.

Operação Contenção e questionamentos

Deflagrada em 28 de outubro de 2025, a operação mobilizou as polícias Civil e Militar para cumprir 180 mandados de prisão e de busca e apreensão. Além das 122 mortes, a ofensiva provocou bloqueios de vias e a suspensão de serviços em diferentes regiões da capital fluminense.

Segundo o governo do Rio, o objetivo era conter o avanço do Comando Vermelho e prender lideranças da facção. À época, o governador Cláudio Castro classificou a operação como “um sucesso”. Já a Defensoria Pública do Estado apontou indícios de ilegalidades e possíveis violações de direitos durante a ação, o que levou o caso à análise do Supremo Tribunal Federal.