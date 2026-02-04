Nubank anuncia abertura do Nu Cine Copan em São Paulo

247 – O Nubank anunciou nesta quarta-feira (4) o patrocínio da reabertura do histórico Cine Copan, agora chamado Nu Cine Copan. Localizado no térreo do edifício de mesmo nome e projetado por Oscar Niemeyer, o cinema voltará a operar após quase quatro décadas de inatividade, devolvendo à cidade de São Paulo um de seus marcos culturais.

A iniciativa tem a Viva do Brasil como parceira e reforça a estratégia do Nubank de promover experiências que estejam alinhadas aos desejos de seus clientes financeiros. O projeto também representa um investimento na recuperação do Centro da capital paulista e reflete o compromisso de gerar valor para os habitantes da cidade que abriga sua sede, disse a empresa em nota.

“São Paulo é a cidade onde o Nubank nasceu, 12 anos atrás. Apoiar a reabertura do agora Nu Cine Copan é um movimento que une o reconhecimento dos nossos clientes ao desejo de ampliar nosso impacto positivo, devolvendo aos paulistanos um espaço de encontro, arte e cultura. Queremos que o cliente Nu se sinta parte dessa história”, afirma Juliana Roschel, CMO do Nubank.

Para José Aragão, CEO da Viva do Brasil, o projeto representa um gesto que vai muito além da obra física: “Reabrir o Cine Copan é mais do que restaurar um cinema. É devolver à cidade uma parte de si mesma. Cada camada deste edifício carrega histórias de quem o viveu e de quem sonhou com ele. Agora, queremos que esse espaço volte a pulsar como ponto de encontro, arte e pertencimento para todos.”

O renascimento do Nu Cine Copan terá sua primeira fase entre fevereiro e abril de 2026, quando o público será convidado a ocupar o local em seu estado atual de transição. Nesse período, o espaço recebe o espetáculo “Hamlet, sonhos que virão”, com o ator Gabriel Leone no papel principal, direção de Rafael Gomes, em uma temporada de 69 sessões, de quarta a domingo. O figurino ficará por conta de Alexandre Herchcovitch, direção musical de Antônio Pinto e fotografia de divulgação de Bob Wolfenson.

A partir de maio de 2026, têm início as obras civis e instalações, que seguem até junho de 2027, requalificando acessos, foyer, sala de projeção e áreas de convivência e acessibilidade. Na sequência, o Nu Cine Copan será reinaugurado como cinema multiuso e espaço de alto impacto para o audiovisual brasileiro, preparado para receber festivais, lançamentos especiais, sessões comentadas, encontros com artistas e eventos.

De acordo com o Nubank, o Nu Cine Copan fará parte de um complexo, com acessos pelo boulevard, gastronomia, bar, loja e espaços para conferências e eventos. Como parte do patrocínio, os mais de 112 milhões de clientes do Nubank no Brasil terão acesso a benefícios exclusivos no Nu Cine Copan, entre eles a compra de ingresso meia-entrada em todas as sessões.

O Nu Cine Copan contará com cerca de 440 assentos, tela LED de 17 metros de largura, associada a um sistema de som Dolby Atmos de última geração, capazes de oferecer níveis inéditos de brilho, contraste, fidelidade sonora e imersão sensorial. Os recursos para a viabilização têm origem mista, com investimentos privados da Viva do Brasil e de patrocínio do Nubank, via leis de incentivo à cultura e programas culturais, detalha a nota.

Revitalização

Inaugurado em 1970, o Cine Copan acompanhou a expansão dos cinemas de rua na capital paulista e se tornou um ícone. A imprensa da época destacava o arrojo, a beleza arquitetônica e o caráter luxuoso do cinema.

Agora, o Nu Cine Copan consolida um projeto cultural mais amplo já em curso no edifício Copan, onde o Pivô atua há mais de 15 anos administrando o mezanino – o espaço onde fica o foyer. Fundado em 2012, o Pivô é uma instituição dedicada à arte contemporânea, pesquisa e experimentação cultural, sendo um parceiro da Viva do Brasil e do Nubank nesse projeto.

Juntos, Nu Cine Copan e Pivô prometem ampliar o eixo cultural no Centro de São Paulo e viabilizam a retomada do projeto original do foyer, previsto no desenho de Oscar Niemeyer, agora plenamente integrado ao cinema. Os 1.500 m² do espaço passam, pela primeira vez, a operar de forma integrada, recuperando seu uso original como área de circulação, encontro e convivência.