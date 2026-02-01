Padre de Aparecida critica marcha de Nikolas Ferreira e discurso viraliza nas redes (vídeo)

247 - Durante uma missa celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o padre Ferdinando Marcílio fez duras críticas à caminhada realizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em direção a Brasília. A fala, feita durante a homilia, associou o ato político à busca por poder e rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais, especialmente em perfis ligados à esquerda, relata o jornal Estado de Minas.

O episódio ocorreu no último dia 25, mesmo dia em que Nikolas chegou à capital federal após percorrer cerca de 250 quilômetros desde Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. A caminhada foi organizada como forma de protesto contra o governo Lula (PT) e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao abordar o tema em sua reflexão religiosa, o padre fez referência direta ao movimento liderado pelo parlamentar. “Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira. Quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo”, afirmou Ferdinando Marcílio durante a missa.

A crítica surgiu em meio a uma homilia mais ampla sobre disputas por poder, nas quais o religioso também mencionou conflitos internacionais. Ao citar o genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza por Israel, o padre classificou a situação como uma “guerra por poder” e condenou atitudes que, segundo ele, contradizem princípios cristãos. “Às vezes a gente escuta entre nós aqueles que batem palmas para estas atitudes. Horrível! Anti evangelho, anti cristão. E, por favor, se você está fazendo assim, não entre na fila da comunhão, não, viu? Porque eu não posso comungar a vida e estar a favor da morte”, declarou.

Além da crítica à caminhada de Nikolas Ferreira, o padre também dedicou parte do discurso a um posicionamento contrário ao armamento da população. Para ele, não há compatibilidade entre a fé cristã e a defesa de armas. “‘Padre, eu sou cristão’, me disse uma pessoa aqui no santuário. ‘Mas eu sou a favor das armas’. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar”, disse Ferdinando.