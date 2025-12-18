PF faz buscas contra empresária Roberta Luchsinger em apuração sobre fraudes no INSS

247 - A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (18) uma operação de busca e apreensão contra a empresária Roberta Moreira Luchsinger, no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo, informa Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A ação integra a operação Sem Desconto, que apura possíveis irregularidades envolvendo repasses financeiros e alcançou também autoridades públicas ligadas à área previdenciária.

Roberta Luchsinger é apontada pelos investigadores como ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", após o recebimento de valores financeiros provenientes dele. Segundo a apuração, esse vínculo financeiro motivou a inclusão do nome da empresária no conjunto de medidas judiciais autorizadas no âmbito da operação.

A empresária sustenta que as transferências não têm relação com o Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com sua versão apresentada às autoridades, os valores estariam associados a um projeto de canabidiol que ela desenvolvia em parceria com Antunes, sem conexão com atividades no INSS.

A operação Sem Desconto também cumpriu medidas contra o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e o secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, ampliando o alcance das investigações sobre eventuais esquemas envolvendo recursos e influência na área previdenciária.

Embora o ministro do STF André Mendonça tenha determinado que o cumprimento dos mandados ocorresse de forma discreta, moradores da rua onde Luchsinger reside relataram movimentação intensa no local. Segundo esses relatos, houve interrupção do trânsito e presença ostensiva de agentes policiais, o que chamou a atenção de quem vive na região.