PT acena com prioridade a Marina Silva em eventual candidatura ao Senado

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) sinalizou à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), que ela será tratada como “prioridade” caso decida se filiar à legenda para disputar uma vaga no Senado por São Paulo nas eleições de outubro. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (22) pelo jornal O Globo.

Segundo a reportagem, a articulação conta com o apoio do presidente nacional do PT, Edinho Silva, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da frente ambientalista na Câmara dos Deputados, Nilto Tatto (PT-SP). A avaliação interna é de que a eventual candidatura de Marina fortaleceria o partido no maior colégio eleitoral do país.

O deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP), vice-presidente nacional da sigla, disse que “as conversas com a ministra avançaram e estamos confiantes na filiação de Marina”. “É uma boa candidata”, acrescentou.

Outros convites

Aliados de Marina Silva indicam que a ministra deve deixar a Rede Sustentabilidade após mudanças internas na estrutura do partido tornarem sua permanência inviável. A expectativa é que a saída ocorra nos primeiros meses deste ano. Além do PT, outras legendas como PSB, Psol, PDT e PV também manifestaram interesse em uma eventual filiação da ambientalista.

Apesar das articulações para o Senado, Marina já declarou que considera disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ainda assim, o PT trabalha para convencê-la a concorrer à Casa Alta como parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da bancada do partido no Congresso Nacional.

Estratégia eleitoral do PT

A direção petista pretende repetir em São Paulo uma estratégia adotada recentemente no Paraná, com a candidatura de uma ministra ao Senado para ampliar a presença da sigla no Legislativo e reforçar o projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Paraná, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já anunciou sua pré-candidatura ao Senado. A deputada federal se reuniu com Lula e com outras lideranças do partido para tratar da disputa eleitoral no estado.

Composição do Senado

Após as mudanças partidárias ocorridas em 2023, o PSD permanece como a maior bancada no Senado entre as 13 legendas representadas, com 15 senadores. Em seguida aparecem o PL, com 12, o MDB, com 11, e o PT, que atualmente conta com oito senadores, segundo dados divulgados pela Agência Senado.

A eventual entrada de Marina Silva no PT e sua candidatura ao Senado por São Paulo são vistas pela cúpula do partido como uma oportunidade estratégica para ampliar a representação petista na Casa e reforçar a pauta ambiental no debate legislativo nacional.