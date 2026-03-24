PT lança caravana no Rio para fortalecer mobilização

247 - O Partido dos Trabalhadores do estado do Rio de Janeiro (PT-RJ) divulgou nesta semana o lançamento da caravana "O Rio que Queremos", ação itinerante que percorrerá diferentes regiões do estado com foco em mobilização política, fortalecimento da estrutura partidária e escuta ativa da população. A iniciativa, segundo o partido, representa um esforço de enraizamento territorial em um momento considerado estratégico para a legenda.

Conforme informado pelo PT-RJ, a abertura da caravana está marcada para o próximo sábado, dia 28, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, a partir das 11h. O ponto de encontro será entre a Rua Yolanda Saad Abuzaide e a Rua Jovelino de Oliveira Vianna, em frente ao Alcântara Trade Center, conhecido como Prédio do Relógio.

A programação do evento reúne falas políticas com parlamentares e lideranças partidárias, mutirão de filiações, atividades culturais e ações de comunicação. O modelo foi concebido para promover um ambiente de acolhimento e crescimento orgânico do partido junto à base, aproximando a direção estadual dos diretórios municipais e das comunidades locais.

Diego Quaquá, presidente do PT-RJ e ex-secretário municipal de Habitação do Rio de Janeiro, ressaltou o propósito central da iniciativa. "O objetivo é colocar o PT-RJ em movimento, fortalecer nossa militância e construir uma presença política mais enraizada em cada região do estado", afirmou.

No total, estão previstas oito etapas regionais, distribuídas pelas macrorregiões Sul e Centro Sul, Costa Verde, Serra e Centro Norte, Leste, Lagos, Noroeste, Norte e Baixada Fluminense. Em cada etapa, uma cidade-sede será responsável por concentrar os municípios vizinhos em um grande encontro político regional, ampliando o alcance da caravana para além dos grandes centros urbanos.

A estratégia do partido é estruturar uma agenda permanente de diálogo com militantes e com o conjunto da população fluminense. Além de fortalecer os diretórios locais, a caravana busca mapear demandas territoriais e consolidar redes de atuação nos bairros e espaços de convivência popular — elementos considerados essenciais para ampliar a influência do PT no estado.

A iniciativa se insere em um contexto político mais amplo: o partido avalia o momento como decisivo para consolidar sua presença no Rio de Janeiro e pavimentar o caminho para a disputa eleitoral de 2026, quando o PT pretende contribuir ativamente para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.