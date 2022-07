“Que imprensa é essa?”, questiona Jean Wyllys, após manchete indecorosa da Folha

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) criticou a Folha de S.Paulo após o jornal publicar uma matéria com o título "Petista é assassinado no PR, e PT fala em crime de ódio por bolsonarista". O guarda municipal Marcelo Arruda levou tiros de um bolsonarista, que também morreu no crime em Foz do Iguaçu (PR).

"Eu achava que @folha era suficientemente inteligente para perceber que se tratou de um crime de ódio e político, mas nem quando a desgraça se consuma esse regional reconhece que o Brasil está sob um governo de fascistas que estimula o ódio e a violência. Que imprensa é essa?", escreveu o ex-parlamentar no Twitter.

Nomes do PT, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os deputados federais Ennio Verri (PR), Gleisi Hoffmann (PR), Zeca Dirceu e o senador Humberto Costa (PE) também se pronunciaram, assim como integrantes do PSOL - o pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos e Juliano Medeiros, presidente da legenda pessolista.

