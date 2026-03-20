Secretário da Polícia Civil do Rio deixa cargo para disputar eleição

247 - O secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, anunciou que deixará o cargo para disputar as eleições de 2026. A decisão foi comunicada na quinta-feira (19), durante um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), realizado em um hotel em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, informa o Metrópoles. A exoneração deve ser oficializada nesta sexta-feira (20), segundo o próprio delegado.

Durante o evento, no qual participou como palestrante, Curi chegou acompanhado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e confirmou que pretende se licenciar da função para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O anúncio também foi reforçado por meio de um vídeo divulgado em suas redes sociais.

Ao comentar sua decisão, o delegado destacou que a experiência à frente da Polícia Civil influenciou diretamente sua visão sobre os desafios da segurança pública no país. Segundo ele, o enfrentamento da criminalidade exige mudanças estruturais na legislação federal. “Quem vive a segurança pública sabe que não é só um problema de polícia. A transformação passa pelas leis”, afirmou.

Com a saída de Curi, a tendência é que o delegado Delmir da Silva Gouvea, atual chefe de gabinete, assuma o comando da Polícia Civil do estado. A transição deve ocorrer após a formalização da exoneração do secretário.