Secretários do governo de São Paulo pedem demissão após adesão de Rodrigo Garcia ao fascismo

247 - Após o apoio do governador Rodrigo Garcia (PSDB) ao candidato Jair Bolsonaro (PL) a presidente e Tarcísio de Freitas (Republicanos) a governador de São Paulo, a situação do governo paulista se complicou.

Secretários, como Rodrigo Maia (Projetos e Ações Estratégicas) e Zeina Latif (Desenvolvimento Econômico), podem pedir demissão, informou a jornalista Andréia Sadi no g1 .

Maia deve declarar publicamente voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno. O pai do secretário, o vereador do Rio de Janeiro César Maia (PSDB), que foi candidato a vice-governador na chapa de Marcelo Freixo (PSB), já havia gravado um vídeo anunciando que votaria no petista, ainda no primeiro turno.

O jornalista Luís Costa Pinto no Twitter destacou que Felipe Salto (Fazenda), que apoiou Lula e diz que Bolsonaro é o “demônio-mor” , também estaria na lista. Igor Gadelha, do Metrópoles , aponta que Laura Muller Machado (Desenvolvimento Social) também faz parte do grupo.

“Rodrigo Maia e Garcia são amigos há décadas. Ambos se conhecem desde os tempos de PFL, partido que depois virou DEM e agora União Brasil, após a fusão com o PSL. Maia, no entanto, virou desafeto do bolsonarismo durante sua gestão como presidente da Câmara”, lembra Gadelha.

