Servidora do INSS é investigada por suspeita de fraudes em benefícios

247 - A Polícia Federal iniciou, nesta quinta-feira (11), uma operação para desarticular um esquema de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários no Espírito Santo. A ação levou ao afastamento temporário de uma servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), suspeita de atuar diretamente na fraude, segundo o Metrópoles.

A ofensiva — batizada de Operação Illicitus — cumpriu cinco mandados de busca e apreensão após a Previdência Social identificar movimentos incompatíveis com os procedimentos internos.

As investigações começaram quando o Núcleo de Inteligência da Previdência detectou que a servidora habilitou e aprovou benefícios apoiados em certidões de casamento falsificadas e até em nome de pessoas já falecidas. A partir dessa descoberta, a Força-Tarefa Previdenciária, integrada pela PF e pelo Ministério da Previdência Social, ampliou a análise de todos os processos manipulados pela funcionária.

O levantamento apontou ainda que ela realizava agendamentos fora do expediente oficial e utilizava dados de uma despachante, identificada pelos investigadores como parceira direta no esquema. Segundo a PF, o prejuízo inicialmente estimado era de aproximadamente R$ 200 mil, mas a apuração sugere que os valores desviados podem alcançar cifras milionárias, resultado de pagamentos indevidos obtidos por meio de documentos adulterados.

Os envolvidos poderão responder por falsificação de documentos, uso de documentos falsos, estelionato previdenciário e inserção de informações fraudulentas em sistema oficial de dados.