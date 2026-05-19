Simone Tebet diz que Flávio Bolsonaro mentiu e cometeu crime

247 - A pré-candidata ao Senado Simone Tebet afirmou que Flávio Bolsonaro “mentiu” e que a conduta representa “um crime para um senador da República”, ao comentar denúncias envolvendo o parlamentar durante o programa Frente a Frente, do Canal UOL.

Questionada sobre o impacto eleitoral do caso de trocas de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, Tebet disse que o episódio pode reforçar contradições entre o discurso público do senador e suspeitas que já se acumulam em torno de seu nome.

“É uma denúncia gravíssima, com áudio, com vídeo, com mensagem, portanto não é só suspeita. A meu ver, isso já tinha que estar no Conselho de Ética, no processo, onde ele vai ter que se defender. Mas ele, além de tudo, mentiu. Isso é um crime para um senador da República, mudando o cenário”, afirmou Simone Tebet.

Discurso moral sob pressão

A ex-ministra sustentou que o caso não deve ser tratado como “um único episódio” e afirmou que parte do eleitorado de Flávio Bolsonaro se apoia na imagem de um candidato “antissistema”, associado ao combate à corrupção e à defesa de valores conservadores.

Segundo Tebet, a denúncia atinge diretamente esse discurso. “Ele se diz defensor de Deus, da família, dos bons costumes, da moral, da pátria, do combate à corrupção. Ele mesmo falando: ‘vamos varrer, vamos banir a corrupção’. E aí a gente está vendo: foi fato”, declarou.

Ao ser perguntada se o PL deveria substituir o nome do candidato, Tebet afirmou que a definição cabe ao partido e à coligação. A ministra também disse que quem entra em uma disputa eleitoral não deve escolher adversários.

“Isso não é problema meu, mas do PL, da coligação. Quem vai para uma disputa não tem que escolher adversário”, afirmou.

Tebet também critica Tarcísio

Durante a entrevista, Simone Tebet também comentou o cenário eleitoral envolvendo o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e afirmou que nenhum candidato pode ser considerado imbatível antes da apuração dos votos.

“Ninguém é invencível em uma eleição. Eleição é uma caixinha de surpresa; só sabemos o resultado depois que as urnas são fechadas e apuradas. Tarcísio não é invencível. Ele tem telhado de vidro, com políticas que foram prometidas e que não foram entregues. Um marketing muito bom”, disse.