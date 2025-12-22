Tarcísio esconde BNDES e exalta Bolsonaro e Lava Jato em entrega de trecho do Rodoanel

247 - A inauguração do trecho norte do Rodoanel, realizada nesta segunda-feira (22) na capital paulista, foi marcada por um embate público entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. O episódio evidenciou tensões políticas em torno do financiamento da obra e da narrativa sobre os sucessivos atrasos do projeto.

O desconforto teve início quando Mercadante criticou a ausência de menção ao papel do BNDES no financiamento do empreendimento. Em seu discurso, o presidente do banco defendeu a cooperação institucional como condição para acelerar o desenvolvimento do país. “Se a gente não trabalhar em parceria, o país não avança na velocidade em que precisa avançar”, afirmou.

Na sequência, Mercadante destacou a participação financeira do banco na obra e cobrou reconhecimento público do apoio federal. “Eu estou aqui porque um terço dessa obra, R$ 1,35 bilhão, é financiamento do BNDES. O presidente Lula não olha quem é o governador, olha a população [...] Essa placa aqui está muito bonita, mas esta faltando o BNDES. Precisamos reconhecer a parceria para fazer mais coisas juntos”, declarou.

Ao discursar depois, Tarcísio de Freitas adotou inicialmente um tom conciliador, ressaltando “o trabalho fundamental do BNDES no financiamento de grandes obras” e o “profissionalismo” dos técnicos da instituição. No entanto, em seguida, atribuiu os atrasos do Rodoanel Norte a supostos casos de corrupção em administrações anteriores comandadas pelo Partido dos Trabalhadores.

“Essa obra tinha que ter ficado pronta em 2016. Infelizmente é um clássico brasileiro a obra que não sai do papel. Sobre essa obra se abateu o problema da corrupção. Vimos a operação Lava Jato naqueles governos que se acostumaram a viver na corrupção, e por isso essa obra ficou parada”, afirmou o governador.

As intervenções evidenciaram a disputa de narrativas em torno de um projeto iniciado em 2013 e que já soma 13 anos de execução. O trecho entregue nesta semana possui 24 quilômetros de extensão e conecta as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, dois dos principais eixos de transporte do país.

O Rodoanel Norte tem como principal objetivo reduzir o tráfego pesado na Marginal Tietê. A estimativa é de que cerca de 40 mil veículos deixem de circular diariamente pela via, incluindo aproximadamente 10 mil caminhões, o que deve melhorar a fluidez do trânsito na Região Metropolitana de São Paulo.

O trecho também será operado exclusivamente pelo sistema de pedágio free flow, que utiliza sensores para calcular a tarifa de acordo com a distância percorrida, eliminando a necessidade de paradas em praças físicas de cobrança.

O avanço mais recente da obra ocorreu a partir de 2023, após o leilão que concedeu a rodovia à concessionária Via Appia. A empresa ficará responsável pela administração do Rodoanel Norte por 31 anos e prevê investir R$ 2 bilhões para concluir o projeto. O governo estadual aportará outros R$ 1,4 bilhão, totalizando R$ 3,4 bilhões em investimentos.

O segundo trecho do Rodoanel Norte tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2026 e fará a ligação com a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte da capital. Ao final, o segmento terá 44 quilômetros de extensão, atravessando os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá.

Planejado em 1995, durante o governo de Mário Covas, o Rodoanel será concluído com a finalização do trecho norte. As demais etapas já estão em operação: o trecho Oeste, com 32 quilômetros, foi entregue em 2002; o Sul, com 61 quilômetros, em 2010; e o Leste, com 43,5 quilômetros, em 2015.