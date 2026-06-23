Tiroteio no Santa Marta deixa passageiro baleado em Botafogo

247 - Um intenso tiroteio no Santa Marta deixou um passageiro de ônibus baleado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, durante uma operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (23). A ação provocou relatos de explosões, afetou a rotina de escolas, mobilizou helicópteros e impediu a saída de turistas que estavam no Mirante Dona Marta para acompanhar o nascer do sol, segundo o jornal O Globo.

A operação, conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico na comunidade Dona Marta, também conhecida como Santa Marta. A ofensiva mira 44 suspeitos ligados à facção criminosa.

Tiros e explosões assustam moradores da Zona Sul

Os disparos começaram por volta das 5h30 e foram ouvidos não apenas em Botafogo, mas também em bairros vizinhos, como Humaitá, Laranjeiras e Copacabana. Moradores relataram uma sequência de tiros, explosões e sobrevoos de helicópteros da Polícia Civil nas primeiras horas da manhã.

“Foi muito tiro com bomba... Loucura. Nunca escutei isso por aqui”, afirmou um morador. Outro morador disse que “nunca viu uma movimentação assim”.

Durante a ação, dezenas de viaturas foram vistas no entorno da Rua São Clemente e na Praça Corumbá, em Botafogo. Pelo menos 22 veículos da Polícia Civil estavam posicionados na região, usada como ponto de apoio para concentração de equipes e encaminhamento de presos.

Passageiro é baleado e turistas ficam retidos

A operação no Santa Marta deixou um passageiro de ônibus ferido por disparo. Além disso, um grupo de pessoas que havia subido ao Mirante Dona Marta para ver o nascer do sol ficou impedido de deixar o local em razão da troca de tiros.

O confronto também causou reflexos no trânsito de Botafogo. Houve formação de filas de veículos na Rua São Clemente durante a manhã, enquanto equipes policiais atuavam nos acessos à comunidade.

Escolas mudam rotina durante operação

A violência registrada na região levou escolas de Botafogo a alterarem a programação desta terça-feira. O Colégio Santo Inácio e a escola Sá Pereira orientaram os pais a evitarem levar os estudantes às aulas.

As unidades informaram que acompanhavam a situação junto às autoridades policiais e avaliavam o cenário ao longo da manhã. As escolas permaneceram abertas para receber alunos, mas suspenderam avaliações. Já o Colégio Cruzeiro, em Botafogo, e o Andrews, no Humaitá, mantiveram o funcionamento.

Investigação durou 22 meses

Segundo a Polícia Civil, a operação é resultado de uma investigação iniciada há cerca de 22 meses. As apurações apontaram a existência de uma estrutura voltada ao tráfico de drogas na comunidade, com integrantes divididos em diferentes funções.

A corporação informou que as ordens judiciais foram expedidas pela 26ª Vara Criminal da Capital. Pelo menos quatro suspeitos foram presos durante a ofensiva.

De acordo com a investigação, Ronaldo Pinto Lima e Silva, conhecido como Ronaldinho Tabajara ou R9, seria apontado como liderança da organização. Ele está preso em um presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Ainda conforme a Polícia Civil, Francisco Rafael Dias da Silva, conhecido como Mexicano, seria responsável por comandar as atividades cotidianas da facção na comunidade.

Polícia Civil mira estrutura do Comando Vermelho

A Polícia Civil afirmou que a ação busca cumprir mandados judiciais, desarticular a estrutura criminosa no Santa Marta e reunir novos elementos para o avanço das investigações. Mais cedo, a Polícia Militar informou que não realizava operação própria na região.

A ofensiva integra a chamada Operação Contenção. Conforme balanço divulgado pela corporação, a operação já resultou na captura de mais de 360 suspeitos, na morte de 137 pessoas em confrontos e na apreensão de cerca de 480 armas, incluindo 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.

Turistas ficaram presos em mirante hoje no início da manhã. para ver o nascer do sol, na favela Dona Marta, em Botafogo, devido a uma operação policial para cumprir dezenas de mandados de prisão. pic.twitter.com/qGJDHJifXu — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) June 23, 2026

Operação para prender traficantes do Morro Santa Marta tem intenso tiroteio em Botafogo, na Zona Sul do Rio https://t.co/hfgqDVRfAK #g1 pic.twitter.com/7IWdgrdAyG — g1 (@g1) June 23, 2026

Passageiro é baleado dentro do ônibus durante operação no morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.



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