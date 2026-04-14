Vale do Paraíba receberá R$ 3 bilhões em saneamento até 2029

247 - O Vale do Paraíba deve receber cerca de R$ 3 bilhões em investimentos em obras de abastecimento de água e esgoto até 2029, com foco na universalização do saneamento básico em 24 municípios da região. O pacote inclui ampliação de redes, construção de estações e melhorias operacionais para ampliar o atendimento à população.

Os recursos incluem mais de R$ 2,33 bilhões previstos entre 2026 e 2029, além de aproximadamente R$ 649,7 milhões já aplicados entre o segundo semestre de 2024 e 2025, após a desestatização da Sabesp. O novo contrato também elevou o investimento médio por habitante, que passou de R$ 109 para R$ 815 ao ano

Os dados operacionais indicam crescimento na cobertura dos serviços desde 2024. Foram incorporadas mais de 105 mil novas economias urbanas de água, além de cerca de 9,3 mil em áreas informais e rurais. No sistema de esgoto, houve aumento de mais de 107 mil ligações urbanas e 7,7 mil em regiões informais e rurais, além de 110 mil novas economias atendidas com tratamento

Outro destaque é a ampliação da tarifa social, que passou de 30,1 mil famílias beneficiadas em junho de 2024 para 97,7 mil em fevereiro de 2026, representando crescimento superior a 220% e ampliando o acesso ao saneamento para a população de menor renda

Segundo Samanta Souza, diretora-executiva de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp, os avanços refletem mudanças estruturais no modelo da companhia. “O Vale do Paraíba reúne características de região metropolitana e desafios próprios. Nesse contexto, os avanços da Sabesp nos municípios refletem a virada de chave promovida pelo novo modelo da Companhia, a partir da desestatização, que ampliou a capacidade de investimento e acelerou a expansão dos serviços. Esse movimento já se traduz na ampliação do atendimento, com mais de 110 mil pessoas beneficiadas”

Entre os municípios contemplados, São José dos Campos e Taubaté concentram os maiores volumes de investimento, somando mais de R$ 1,43 bilhão até 2029. São José dos Campos lidera com R$ 947,4 milhões previstos, sendo R$ 391,8 milhões já executados. Taubaté deve receber R$ 486,2 milhões, dos quais R$ 58,3 milhões já foram aplicados

Outras cidades também serão beneficiadas, como Pindamonhangaba, com previsão de R$ 143 milhões, e Campos do Jordão, com R$ 241,6 milhões destinados a obras e melhorias na infraestrutura

O plano inclui a implantação de mais de 590 quilômetros de redes de água e cerca de 1.160 quilômetros de redes de esgoto, além da construção de 325 estações elevatórias de esgoto, 19 estações de tratamento de esgoto, nove estações de tratamento de água e cinco estações elevatórias de água tratada

As intervenções fazem parte de um programa mais amplo de expansão da infraestrutura de saneamento, com objetivo de aumentar a segurança hídrica, melhorar os índices de coleta e tratamento de esgoto e contribuir para avanços nas condições ambientais e de saúde pública na região