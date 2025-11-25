Vereador do PL é detido em ação contra esquema do TCP na Baixada Fluminense

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (25) o vereador de São João de Meriti Ernane Aleixo (PL), suspeito de envolvimento com uma rede criminosa ligada ao Terceiro Comando Puro (TCP). A ação faz parte da Operação Muro de Favores, que apura a participação de políticos locais em atividades que fortaleciam o poder da facção na Baixada Fluminense.

De acordo com o g1, Ernane foi detido em casa depois que agentes arrombaram o portão. Ele foi apontado pelos investigadores como um dos principais articuladores da logística que permitiu a construção de barricadas em Vilar dos Teles, dificultando a entrada da polícia e de serviços públicos nas comunidades controladas pelo TCP.

A investigação indica que o parlamentar, o terceiro mais votado nas eleições municipais do ano passado, teria oferecido maquinário e estrutura operacional ao grupo criminoso em troca de vantagens políticas e financeiras. Áudios e mensagens anexados ao inquérito reforçam essa suspeita.

O delegado Vinícius Miranda, responsável pelo caso, destacou que os elementos reunidos apontam para uma atuação direta do parlamentar na manutenção do esquema. “Identificamos ‘uma clara troca de favores’”, afirmou. Ele acrescentou que os indícios revelam “o uso aparente de um bem público contra o povo, para erguer barricadas”, o que, segundo ele, agrava o quadro investigativo.

Durante o cumprimento dos mandados, agentes apreenderam dinheiro na residência do vereador. Também foram detidas outras quatro pessoas ligadas ao núcleo criminoso. A reportagem do g1 informou que buscou contato com a Câmara de São João de Meriti e com o PL, mas ainda não obteve resposta.

A operação deflagrada nesta terça envolveu 8 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão, autorizados pela 2ª Vara Criminal de Meriti. A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e integra a estratégia estadual Barricada Zero, focada em desmobilizar estruturas ilícitas que servem de proteção ao tráfico.

As investigações apontam que o TCP mantinha, há anos, um sistema de colaboração com políticos da região para assegurar o controle de comunidades como Trio de Ouro, em Meriti, e Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo. Nesse contexto, Ernane também é investigado por supostamente negociar vagas em um hospital local em troca de apoio eleitoral.

O núcleo criminoso desmontado nesta etapa da operação seria chefiado por Marlon Henrique da Silva, conhecido como Pagodeiro, preso no ano passado e apontado como braço direito de Genaro, líder do TCP na Baixada. Pagodeiro já confessou ter matado três pessoas, incluindo uma mulher, em confronto com facção rival há dois anos. Nesta terça, sua mulher, Luciana Adelia Theofilo, também foi presa.

A Polícia Civil afirma que o objetivo é enfraquecer a estrutura financeira e hierárquica do TCP, além de remover barricadas e retomar o controle estatal em áreas dominadas pelo tráfico. O grupo investigado é associado a crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsão de comerciantes e lavagem de dinheiro.