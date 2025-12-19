'A América Latina quer dizer ao mundo: somos da paz', afirma Lula

247 - O presidente Lula (PT) criticou nesta sexta-feira (19) o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reforçou que os países da América Latina têm o direito de defender a própria soberania.

“Tem gente querendo construir muro, querendo fazer guerra, nós, latino-americanos, queremos dizer ao mundo: somos da paz”, disse Lula em ato de inauguração da Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu (PR). O investimento feito pelos dois países chegou a R$ 1,9 bilhão.

Com o suposto objetivo de combater o narcoterrorismo, as forças militares dos EUA fizeram ataques que resultaram em pelo menos 104 mortos nas regiões do Caribe e do Pacífico.

Nessa quinta-feira (18), o Exército estadunidense anunciou a morte de cinco supostos “narcoterroristas” em dois ataques contra embarcações no Pacífico. Inicialmente, o principal alvo dos EUA foi a Venezuela, do presidente Nicolás Maduro.

As forças estadunidenses também enviaram militares ao porto equatoriano de Manta (sudoeste) para desarticular rotas do narcotráfico em um dos principais corredores de drogas, onde Washington teve uma base militar até 2009.

Ponte Internacional da Integração Brasil–Paraguai

Em sua fala, o presidente Lula destacou a relevância estratégica da Ponte Internacional da Integração Brasil–Paraguai para o fortalecimento da relação entre os dois países. “A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Receita estão prontas para cuidar dos paraguaios que querem vir ao Brasil e dos brasileiros que querem ir ao Paraguai. Interessa pra nós que as duas economias crescem”, afirmou.

Financiada pelo governo brasileiro, por meio da Itaipu Binacional, a obra recebeu investimento total de R$ 712 milhões da usina. Desse montante, R$ 372 milhões foram destinados à construção da ponte estaiada, enquanto R$ 340 milhões foram aplicados nas obras da Perimetral Leste até novembro de 2025. Itaipu assumiu o financiamento da Ponte da Integração, das aduanas e de seus acessos. O modelo foi tripartite, tendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como órgão proprietário, o governo do Paraná como executor e Itaipu Binacional como responsável pelo repasse dos recursos.

A Ponte da Integração possui 760 metros de comprimento e um vão livre de 470 metros — o maior da América do Sul. Conta com duas pistas simples, cada uma com 3,6 metros de largura, e é sustentada por duas torres de 190 metros de altura, equivalentes a edifícios de cerca de 54 andares. A estrutura conecta o município de Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco.

O pleno funcionamento da ponte depende de um conjunto de obras complementares em território brasileiro, especialmente a Perimetral Leste. A nova rodovia reorganiza o tráfego de veículos pesados, melhora a mobilidade urbana e amplia a segurança viária na região.

Com 14,7 quilômetros de extensão, a via faz a ligação entre a BR-277 e a ponte, retirando o fluxo de caminhões do centro de Foz do Iguaçu. Apenas na primeira semana de operação, mais de 10 mil veículos já utilizaram o novo trecho. O projeto inclui ainda a construção de duas aduanas e seis viadutos.