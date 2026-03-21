Celso Rocha de Barros: chapa Valdemoro tem golpe de Estado, Master e Moro tentando boquinha
O sociólogo fez referência à declaração de apoio feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL -RJ) ao ex-juiz suspeito na eleição para o governo do Paraná
247 - O sociólogo Celso Rocha de Barros afirmou neste sábado (21) que “a chapa Valdemoro Costa Neto é a síntese perfeita de tudo o que há de errado com a direita nacional”. “É uma síntese de Banco Master com golpe de Estado e Sergio Moro tentando arrumar boquinha”, escreveu o analista em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo.
Pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL -RJ) declarou seu apoio à candidatura de Sergio Moro ao governo do Paraná. O ex-juiz suspeito filiado ao PL-PR, partido presidido nacionalmente por Valdemar Costa Neto. O candidato do PL do Paraná ao Senado será Filipe Barros.
O colunista continuou sua análise. “Moro deixou o Ministério da Justiça em 2020 acusando Jair de aparelhar a Polícia Federal para, vejam só como o mundo é pequeno, livrar da cadeia Flávio Bolsonaro”, afirmou Rocha de Barros.
“No discurso de renúncia, Moro disse que esse tipo de aparelhamento não aconteceu nos governos do PT. Mas isso não o impediu de, na eleição de 2022, apoiar Jair, que ele disse que aparelhava mais, contra Lula, que ele disse que aparelhava menos”.