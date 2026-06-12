Dallagnol ataca Moraes para defender Zambelli e é detonado nas redes

247 - O pré-candidato ao Senado Deltan Dallagnol (Novo-PR), ex-procurador da Operação Lava Jato, recebeu críticas nas redes sociais após atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e defender a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

“Vergonha é vc se dizer contra a corrupção e ser aliado do Flávio (Bolsonaro)”, escreveu um perfil na plataforma. Outro usuário afirmou que a decisão no caso não partiu apenas de Moraes. “Quanta bobajada! A decisão foi do COLEGIADO, sabia Deltan? Pois é!”, postou.

A reação ocorreu depois de Dallagnol afirmar que o ministro Alexandre de Moraes “foi, ao mesmo tempo, vítima do suposto crime, relator do caso e julgador” no processo envolvendo Carla Zambelli.

A Itália decidiu pela não extradição da ex-deputada e acusou o STF de parcialidade na investigação.

A ex-deputada está presa na Itália após receber condenação do STF a 10 anos de prisão na investigação sobre a tentativa de invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

Segundo investigadores, a ação teve caráter golpista e buscava inserir no sistema do CNJ falsos mandados de prisão contra o magistrado.