Governo Lula anuncia mais R$ 3,3 bi para reconstrução do RS

247 - O governo federal anunciou nesta quarta-feira (26) um novo conjunto de investimentos para reforçar a reconstrução do Rio Grande do Sul, duramente atingido pelas enchentes de 2024 e 2025. As medidas ampliam o volume de ações em andamento e reforçam os programas de apoio às famílias afetadas.

Segundo o g1, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o total de recursos destinados ao estado chega a R$ 111 bilhões, dos quais R$ 90 bilhões já foram pagos. O ministro apresentou também um novo pacote de R$ 3,3 bilhões em ações adicionais voltadas à habitação, infraestrutura e obras emergenciais.

Liberação de R$ 3,3 bilhões em novas ações

Rui Costa destacou que a resposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao desastre é a maior já registrada no país em situações climáticas extremas, tanto pela agilidade quanto pelo volume financeiro. Para ele, o modelo adotado no estado tornou-se referência nacional. “Nunca antes na história desse país um governo federal acolheu tão rápido, de forma tão abrangente e com um volume de recursos como o que foi aportado para o RS”, afirmou. “Dos R$ 111 bilhões anunciados, já foram pagos R$ 90 bilhões. Não há paralelo, tanto no volume quanto no tempo de resposta, análise dos pedidos e liberação dos valores.”

Ainda conforme a reportagem, do montante recém-liberado, R$ 726 milhões serão destinados à contratação de moradias em municípios com menos de 50 mil habitantes. Parte dos recursos também será usada para ampliar o programa de compra assistida de imóveis, criado no estado para agilizar o reassentamento das famílias atingidas. Segundo o ministro, o modelo se mostrou extremamente eficiente e “foi um sucesso absoluto”. A iniciativa, que inicialmente previa a aquisição de 4 mil unidades, acabou resultando na compra de 8 mil imóveis pela Caixa Econômica Federal.

Infraestrutura e fundo de obras

Além dos novos investimentos em habitação, o governo federal vai liberar R$ 200 milhões para a reconstrução de infraestrutura civil nas áreas mais afetadas. Rui Costa destacou que, dentro dos valores já pagos, há R$ 6,5 bilhões reservados em um fundo exclusivo para obras de reconstrução, operado pelo governo estadual mediante apresentação de projetos.

O ministro informou ainda que dois projetos, avaliados em R$ 571 milhões, foram transferidos para as prefeituras de Porto Alegre e São Leopoldo após pedido do governo do estado. “Assinamos hoje a transferência desse montante para que a execução saia do fundo de R$ 6,5 bilhões e passe para as prefeituras”, afirmou.

Compromisso com a população gaúcha

Rui Costa encerrou a apresentação destacando que o governo federal busca demonstrar compromisso com o Rio Grande do Sul por meio de ações concretas. “O presidente Lula reafirma seu compromisso com o povo do RS e com o estado brasileiro, que mostrou resistência e um povo trabalhador e aguerrido”, disse. Ele ressaltou ainda que a injeção de recursos impulsionou não apenas a recuperação física, mas também a retomada econômica, por meio de programas de apoio e financiamentos.