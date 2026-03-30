Leite não declara apoio a Caiado e diz que escolha do PSD mantém polarização

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que não declarará apoio à candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República e criticou a decisão do PSD, avaliando que o movimento contribui para a manutenção da polarização política no país. A manifestação foi feita por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo Leite, a escolha do partido gerou frustração não apenas nele, mas também em parte da população. “Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão”, afirmou.

A confirmação oficial da candidatura de Ronaldo Caiado deve ocorrer às 16h, durante uma entrevista coletiva na sede do PSD, em São Paulo. A definição marca o posicionamento da legenda na corrida presidencial.

Apesar de não endossar o nome escolhido pelo partido, Leite destacou que sua atuação política seguirá ativa e voltada ao debate público. “Isso não termina aqui. A política dinâmica e jornadas como essa não se encerram com uma uma decisão partidária, essa jornada continua na sociedade, continua nas ideias, continua naquilo que a gente planta, se não for agora, vai ser logo ali adiante, mas o Brasil vai sim reencontrar o caminho do equilíbrio, vai reencontrar o bom senso, vai recolocar a política no seu devido lugar, o de servir as pessoas e não de dividi-las, e eu sigo comprometido com isso. Leal ao Brasil, hoje, amanhã e sempre”, concluiu.