Moro se filia ao PL e reforça palanque da legenda bolsonarista no Paraná
Ato ocorreu em Brasília com presença de Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto
247 - O senador e ex-juiz parcial Sergio Moro oficializou, nesta terça-feira (24), sua filiação ao Partido Liberal para disputar o governo do Paraná nas eleições deste ano. A deputada federal Rosangela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça, também deixou o União Brasil e ingressou na nova legenda. As informações são do SBT News.
A cerimônia ocorreu em Brasília (DF) e reuniu o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, além do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não compareceu. No evento, Moro proferiu declarações antidemocráticas, questionando o resultado das eleições de 2022 ao se referir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “eleito, entre aspas”.
Palanque no Paraná
A entrada de Moro no PL está associada à estratégia de ampliar a base eleitoral de Flávio Bolsonaro no Paraná. O senador afirmou que o partido busca consolidar maioria no Senado nas eleições de outubro. “O Paraná vai ser nossa fortaleza. Vamos proteger ele do que quer que possa acontecer com o nosso país”, declarou Moro.
Moro ainda manifestou apoio ao pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. “Estou ansioso para ver seu pai em casa”, disse. Flávio Bolsonaro elogiou a filiação do senador paranaense e afirmou que o PL aposta no fortalecimento da legenda no estado. Segundo ele, o Paraná terá papel relevante na disputa nacional. O grupo político também conta com a participação do deputado Filipe Barros e do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol na corrida por vagas no Senado.