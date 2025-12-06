PF apreende os arquivos da festa da cueca na 13ª Vara de Curitiba

247 - A Polícia Federal apreendeu o vídeo da festa da cueca na 13ª Vara Federal de Curitiba, informou a jornalista Andreza Matais, do Metrópoles, neste sábado (6). A festa da cueca foi o episódio em que autoridades participaram de uma festa extravagante e acabaram gravadas em uma armação.

De acordo com a reportagem, além do vídeo, os agentes federais apreenderam versões físicas de processos e documentos referentes a investigações.

A coleta ocorreu no âmbito da operação da PF, deflagrada na quarta-feira (3), tendo a vara da Lava Jato como alvo. A operação seguiu uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e as delações do empresário e ex-político Tony Garcia, que revelou originalmente ao 247 a denúncia implicando o ex-juiz suspeito e hoje senador, Sergio Moro, além de uma série de outras irregularidades.